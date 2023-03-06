وزير الشباب والرياضة يلتقي نظيره النيجيري لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين

التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صنداي داري، وزير الشباب وتنمية الرياضة بدولة نيجيريا، لبحث سبل التعاون بين البلدين، بحضور سفير دولة نيجيريا بمصر، والدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، واللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب.

تناول اللقاء التنسيق في صناعة الرياضة بدولة نيجيريا، وعملية دمج القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات الرياضية والنهوض بالبنية التحتية في نيجيريا.

ورحب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوزير الشباب والرياضة النيجيري في مصر، مؤكدا على عمق العلاقات القديمة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في التعاون الثنائي المشترك بين الجانبين في المجالات الشبابية والرياضية.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن صناعة الرياضة في العالم أجمع اصبحت ضرورة وعلم، حيث تحقق العديد من دول العالم العديد من المكاسب من صناعة الرياضة، لذلك تسعي الدولة المصرية جاهدة على تعظيم صناعة الرياضة في مصر وتحقيق اقصي استفادة ممكن التي تعود بالنفع في العديد من الامور على المجتمع المصري ومنها تقليل نسبة البطالة وارتفاع معدلات الدخل لدي الفرد، وتوفير العملة الصعبة الأمر الذي يخفف العبء عن كاهل الدولة وتساعد على التقدم في العديد من المجالات الأخرى.

من جانبه أبدي صنداي داري، وزير الشباب وتنمية الرياضة بدولة نيجيريا، إعجابه بالمؤتمر والمعرض الرياضى الدولى "سبورتس إكسبو"، والذي نفذته وزارة الشباب والرياضة المصرية، مشيراً إلى إنه يريد التنسيق المتبادل بين الوزارتين من أجل المساعدة في تنظيم مؤتمر ومعرض دولي على غرار المؤتمر الذي نظمته مصر، ولكن في نيجيريا.

واشار إلى أن دولة نيجيريا الاكثرية فيها الشباب، حيث يبلغ 75% من إجمالي عدد السكان تحت 25 عاما، لذلك تسعي وزارة الشباب وتنمية الرياضة، إلى تقديم أفضل الخدمات والاستفادة من كل الخبرات الممكنة لتقديمها للمجتمع النيجيري.

وأختتم حديثه قائلا: "نطمح في الاستعانة بالخبرات المصرية في تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي، من أجل تنفيذ مؤتمر في نيجيريا، مشيرا إلى أن الدولة المصرية لديها العديد من الخبرات التي نسعي للتعاون الثنائي فيما بيننا".

وأكد أن الدولة المصرية شهدت طفرة كبيرة في البنية التحتية والخدمات الشبابية والرياضية التي نفذتها حيث من المقرر ان يقوم بجولة في العاصمة الادارية الجديدة ومدينة مصر الأولمبية.

واتفق الطرفان ان يتم خلال الفترة المقبلة توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين خلال الفترة المقبلة في المجالات الشبابية والرياضة وتبادل الخبرات بين الجانبين.

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