كتف في كتف.. التحالف الوطني: نستهدف توزيع 4.5 مليون كرتونة قبل رمضان

كشفت نهى طلعت أمين سر مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تفاصيل مبادرة " كتف في كتف".

قالت نهى طلعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" مصر بها مؤسسات خيرية تمارس العمل الأهلي منذ سنوات طويلة ".

أضافت نهى طلعت:" تنسيق بين كافة منظمات المجتمع المدني من أجل وصول المساعدات على الفئات الأكثر احتياجا في كافة محافظات الجمهورية ".

تابعت نهى طلعت:" مبادرة كتف في كتف يشارك فيها عدد كبير من الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني وألاف الشباب المتطوعين ونستهدف توزيع 4.5 مليون كرتونة مواد غذائية على الأكثر استحقاقا قبل شهر رمضان".

اكملت نهى طلعت :" قوافل التحالف تصل على كافة محافظات الجمهورية "، مضيفة:" في يوم 17 مارس سيتم تنظيم فعالية كبرى في ستاد القاهرة من كافة المشاركين في المبادرة ".