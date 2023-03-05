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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو التحالف الوطني: مبادرة «لمصر نبني أجيال» تكشف عن أمراض الطلاب وتعالجها|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال هاني عبد الفتاح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، إن التحالف أطلق مبادرة "لمصر نبني أجيال" لدعم صحة طلاب المدارس.

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وأضاف "هاني عبد الفتاح" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح" المذاع علي قناة "اكسترا نيوز" ، أن التحالف لا يقوم بالكشف علي طلاب المدارس فقط ولكن يتم علاج الطلاب المرضي التي تكشف الفحوصات الطبية بأنهم مرضي ولابد من علاجهم، ويتم علاج العيون والعظام ومرض الأنيميا وغيرهم.

وتابع هاني عبد الفتاح، أن المبادرة تقوم بالكشف الكامل علي الطلاب وليس تخصصات معينة، مشيراً إلى أن هناك معمل تحاليل داخل هذه المبادرة لعمل جميع الفحوصات الطبية اللازمة.

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