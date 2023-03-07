اليوم .. انطلاق مهرجان دكان الفرحة بجامعة عين شمس



تطلق جامعة عين شمس اليوم النسخة الثالثة من مهرجان دكان الفرحه بجامعة عين شمس الذي ينظمه صندوق تحيا مصر برئاسة اللواء محمد امين نصر مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر و تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق بالتعاون مع الجامعة.



ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

أوضحت الجامعة أن المهرجان يضم معرضا للملابس الجديدة المجانية من اقوي البراندات بالإضافة إلى منتجات ومستحضرات التجميل إلى جانب تقديم هدايا مجانية من صندوق تحيا مصر لطلاب وطالبات المدن الجامعية وطلاب الكليات .

واشارت الجامعة إلى أن المعرض يقام تحت بإشراف وتنسيق محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعه ، ابراهيم سعيد مدير عام قطاع نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام علي المدن الجامعيه.

وأكدت الجامعة أن المهرجان يستهدف 5000 طالب وطالبه من قطاع المدن وكليات الجامعه وسوف يتم تكريم اوائل الخريجين علي هامش افتتاح المهرجان .



يستمر المعرض من الثلاثاء ٧ مارس وحتى الجمعة ١٠ مارس.

جدير بالذكر أن مبادرة دكان الفرحة تم تدشينها في شهر إبريل عام 2019 بهدف تنفيذ أنشطة وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بكافة القرى والنجوع.