أحدث أسعار تويوتا CHR موديل 2023 .. صور

تقدم شركة تويوتا عدد من موديلات 2023 في مصر، ومنها السيارة CHR التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وتقدم هذه النسخة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع حزمة وسائل التحكم والرفاهية، وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى تقنيات الحماية.

تويوتا CHR موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار تويوتا CHR موديل 2023 ومواصفاتها الفنية

محرك السيارة تويوتا CHR موديل 2023

سعة 1200 سي سي "تيربو".

4 سلندر.

قوة اجمالية 113 حصانا.

عزم دوران 185 نيوتن/متر.

ناقل حركة اوتوماتيكي CVT.

دفع امامي.

تويوتا CHR موديل 2023

تسارع السيارة تويوتا CHR موديل 2023

تصل السيارة تويوتا CHR موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 10.9 ثانية.

تويوتا CHR موديل 2023

ابعاد السيارة تويوتا CHR موديل 2023

الطول الكلي 4390 مم.

العرض الكلي 1795 مم.

الارتفاع الكلي 1555 مم.

طول قاعدة العجلات 2640 مم.

سعة التخزين الخلفية 443 لتر.

عدد 5 مقاعد.

تويوتا CHR موديل 2023

تجهيزات السيارة تويوتا CHR موديل 2023

تحتوي السيارة تويوتا CHR موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة تدعم تقنيات التحكم بالاوامر الصوتية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، ومستشعرات ركن، ومرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومثبت سرعة.

تويوتا CHR موديل 2023

وحصلت السيارة تويوتا CHR موديل 2023 على قفل مركزي، ونوافذ كهربائية، مع خاصية مساعدة المكابح، ومانع الانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، والحماية من السرقات، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الامامية والستارية الجانبية للحماية.

سعر سيارة تويوتا CHR موديل 2023

تقدم السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 840 الف جنيه.