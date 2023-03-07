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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار تويوتا CHR موديل 2023 .. صور

تويوتا CHR موديل
تويوتا CHR موديل 2023

تقدم شركة تويوتا عدد من موديلات 2023 في مصر، ومنها السيارة CHR التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وتقدم هذه النسخة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع حزمة وسائل التحكم والرفاهية، وبرامج دعم قائد المركبة، بالاضافة إلى تقنيات الحماية.

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تويوتا CHR موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار تويوتا CHR موديل 2023 ومواصفاتها الفنية 

 

محرك السيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

  • سعة 1200 سي سي "تيربو".
  • 4 سلندر.
  • قوة اجمالية 113 حصانا.
  • عزم دوران 185 نيوتن/متر.
  • ناقل حركة اوتوماتيكي CVT.
  • دفع امامي.
تويوتا CHR موديل 2023 

تسارع السيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

  • تصل السيارة تويوتا CHR موديل 2023 من وضع السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة خلال مدة تستغرق 10.9 ثانية.
تويوتا CHR موديل 2023 

ابعاد السيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

  • الطول الكلي 4390 مم.
  • العرض الكلي 1795 مم.
  • الارتفاع الكلي 1555 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2640 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 443 لتر.
  • عدد 5 مقاعد.
تويوتا CHR موديل 2023 

تجهيزات السيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

تحتوي السيارة تويوتا CHR موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، مع عجلة قيادة تدعم تقنيات التحكم بالاوامر الصوتية، وشاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى كاميرا خلفية، ومستشعرات ركن، ومرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء أوتوماتيك، ومثبت سرعة.

تويوتا CHR موديل 2023 

وحصلت السيارة تويوتا CHR موديل 2023 على قفل مركزي، ونوافذ كهربائية، مع خاصية مساعدة المكابح، ومانع الانغلاق ABS، مع برنامج التوزيع الالكتروني EBD، والحماية من السرقات، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات، بالاضافة إلى منظومة الوسائد الهوائية الامامية والستارية الجانبية للحماية.

 

سعر سيارة تويوتا CHR موديل 2023 

 

تقدم السيارة تويوتا CHR موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 840 الف جنيه.

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