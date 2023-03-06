محذرة من دعوات الاقتحام..فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

طالبت وزارة خارجية فلسطين، بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى، محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا”، لفتت الخارجية الفلسطينية الانتباه إلي الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الاقتحامات المتوقعة للأقصى والحرم القدسي”.