عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محذرة من دعوات الاقتحام..فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

طالبت وزارة خارجية فلسطين، بالتدخل الدولي العاجل لوقف استهداف المسجد الأقصى، محذرة من دعوات اقتحام المسجد بالتزامن مع عيد المساخر اليهودي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا”، لفتت الخارجية الفلسطينية الانتباه إلي الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "هذه الدعوات التحريضية وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية في ظل حكومة يمينية مُتطرفة شغلها الشاغل صب الزيت على النار وافتعال التوترات والأزمات المتتالية، بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

بعد التصريحات بإبادتها.. مستوطنون يقتحمون بلدة حوارة وإصابة 6 فلسطينيين

جيش الاحتلال يقتحم حوارة من جديد

وأضافت أن “الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الاقتحامات المتوقعة للأقصى والحرم القدسي”.

فلسطين المسجد الأقصى الخارجية الفلسطينية عيد المساخر الحرم القدسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

الداخلية: تعديل رسوم استخراج جواز السفر الإلكتروني 2023

العالم الهولندي يتحدى الجميع بتغريدة جديدة: الزلزال المدمر قادم وهذا دليلي.. تفاصيل

في واقعة استشهاد رئيس مباحث بدر ومعاونه..النيابة تأمر بتفريغ الكاميرات وتستعجل التحريات

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء صن داونز

فنان شهير يتعرض لحادث سير مروع ونقله للمستشفى.. تفاصيل

بشأن والديه .. رسالة عاجلة من كهربا لجماهير الأهلي

أقوى دعاء فى ليلة النصف من شعبان.. كلمات تدخل الجنة وعهد عند الله

موضوعات متعلقة

أوكرانيا تطلب الحصول علي قنابل عنقودية أمريكية

مشاكل في الرادار..إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن تأخر وإلغاء الرحلات الجوية

تسريع عملية إمداد السودان بالكهرباء.. البرهان يلتقي سفير مصر لدى الخرطوم

إعلان عاجل من أمريكا بشأن معاهدة "ستارت النووية مع روسيا

تصريح كارثي جديد..بايدن: خضعت لعملية جراحية لمعرفة ما إذا كان لدي مخ|فيديو

أزمة في أمريكا.. انخفاض الطلبات الجديدة للسلع وسط تباطؤ التصنيع

لأول مرة..إجراء عاجل من نتنياهو بعد رفض الطيارين الإسرائيليين نقله وزوجته لإيطاليا

أزمة خطيرة.. إغلاق 3 محطات للغاز الطبيعي المسال في فرنسا بسبب الإضرابات

ترشيحاتنا

ميدو يدافع عن فيريرا ويوجه رسالة خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الترجي

نجم الأهلي السابق: فخور بوجود الخطيب رئيسًا للنادي..وقادرون على تجاوز صن داونز

الأرصاد تحذر من طقس ال 24 ساعة المقبلة |تفاصيل

جنون سياسي.. روسيا ترد على تصريحات بولتون بشأن الانتصار في الحرب النووية

قفزة في مؤشرات الأسعار.. ماذا يحدث للذهب عالميا؟

هروب لاعبين وإهدار مال عام.. مفاجآت بالجملة في النادي الإسماعيلي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول زبدة الفول السودانى صباحا؟

افتكره كلب.. رجل يفاجأ بتمساح ضخم عند باب منزله بأمريكا

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

كوب واحد من مشروب البقدونس على الريق| فوائد لا حصر لها

فيديو

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

طلقني وطلعت اتعشيت.. رد فعل غريب من فتاة طلقها زوجها يوم تخرجها من الجامعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ