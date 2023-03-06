بعد التصريحات بإبادتها.. مستوطنون يقتحمون بلدة حوارة وإصابة 6 فلسطينيين

أعلن الهلال الأحمر في مدينة نابلس، اليوم الأثنين، عن إصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين على بلدة حوارة.

وأفادت مصادر صحفية، أن المستوطنون الإسرائيليون هاجموا منازل ومتاجر في حوارة وهددوا السكان وذلك بعد أن اقتحموا البلدة في حماية قوات الجيش.

كما أضافت المصادر الصحفية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منتجعاً وتصادر تسجلات كاميرات المراقبة منه قرب المدخل الشمالي لـ أريحا، بعد إطلاق نارٍ استهدف نقطة عسكرية إسرائيلية بالمنطقة.

وكانت قد ذكرت قناة "العربية"، أن عدد من الفلسطينيين أصيبوا في بلدة حوارة باختناق، بسبب قنابل الغاز التي أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم عشرات المستوطنين بلدة حوارة جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال.

وأسفرت المواجهات التي وقعت في بلدة حوارة بين فلسطينيين ومستوطنين إسرائيليين، عن إصابة مسن بجروح في الوجه، بسبب تراشق الحجارة.

وفي وقت سابق، دعا وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش،الأربعاء، محو بلدة حوارة الفلسطينية في نابلس في تصريح لافت ومتطرف.