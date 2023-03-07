بعد نجاحها المتتالي.. ريهام عبد الغفور تسترجع بداياتها في التمثيل

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور، صورة من ألبوم الذكريات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ريهام عبد الغفور مع الفنانة نهال عنبر، وكتبت: “كانت آول مرة اقف قدام كاميرا في حياتي”.

احدث أعمال ريهام عبد الغفور

وتصدر مسلسل "الأصلي" قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة Watch IT في مصر، حيث احتل المسلسل المركز الأول، ويعرض مسلسل "الأصلي" عبر منصة نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، من يوم "الجمعة إلي الثلاثاء" حيث تعرض الحلقة قبل عرضها ب 24 ساعة عبر قنوات DMC.

الأصلي فكرة الكاتب يسرى الفخراني، المسئول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

وتدور أحداثه حول شخصية "فاطمة الأصلي" التي تسعى للحفاظ على تركة أبيها من الضياع وترى أنها الأحق بها من الجميع، وترفض تقسيمها على أخوتها، فيتحول رباط الأخوة إلى سلاسل من نار تحرق الجميع.