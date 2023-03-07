فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف انتهاك المستوطنين لحرمة المسجد الأقصى

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالتدخل الدولي العاجل؛ لوقف استهداف المسجد الأقصى، محذرة من دعوات اقتحام المسجد، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي.

وأشارت الوزارة الفلسطينية، إلى الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة؛ لتنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بالتزامن مع "عيد المساخر" اليهودي، يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن "هذه الدعوات التحريضية، وما قد يتبعها من اقتحامات استفزازية، في ظل حكومة يمينية مُتطرفة، شغلها الشاغل صب الزيت على النار، وافتعال التوترات والأزمات المتتالية؛ بات يهدد بانفجار عارم لا تحمد عقباه في ساحة الصراع".

وقالت الوزارة إن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة بشكل كامل ومباشر عن الاقتحامات المتوقعة للأقصى والحرم القدسي.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى من باب المغاربة، أمس، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وأفادت وكالة "شهاب"، بأن الشرطة الإسرائيلية، قد نشرت منذ الصباح الباكر عناصرها ووحداتها الخاصة في ساحات المسجد الأقصى وعند أبوابه بهدف تأمين الحماية لاقتحامات المستوطنين للمسجد.