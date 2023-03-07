حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 7 مارس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية، وتتهيأ فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، بينما تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 21 11

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 12

طنطا 21 12

دمياط 20 14

بورسعيد 21 13

الإسماعيلية 22 11

السويس 22 12

العريش 20 11

رفح 20 12

رأس سدر 22 12

نخل 20 7

كاترين 18 6

الطور 24 13

طابا 22 12

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 12

مطروح 19 11

السلوم 21 11

سيوة 22 10

رأس غارب 26 13

الغردقة 26 15

سفاجا 27 14

مرسى علم 26 15

شلاتين 29 16

حلايب 26 17

أبو رماد 27 16

رأس حدربة 26 17

الفيوم 22 11

بني سويف 23 10

المنيا 24 10

أسيوط 24 11

سوهاج 26 12

قنا 30 13

الأقصر 31 14

أسوان 32 15

الوادى الجديد 28 12

أبوسمبل 31 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 37 24

المدينة 34 22

الرياض 33 19

المنامة 27 22

أبوظبي 30 19

الدوحة 30 22

الكويت 28 20

دمشق 19 6

بيروت 18 13

عمان 18 8

القدس 17 8

غزة 19 13

بغداد 28 13

مسقط 28 22

صنعاء 27 8

الخرطوم 41 25

طرابلس 20 12

تونس 20 10

الجزائر 17 11

الرباط 21 12

نواكشوط 37 21

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 14 3

إسطنبول 16 10

إسلام آباد 29 11

نيودلهي 31 17

جاكرتا 32 24

بكين 18 4

كوالالمبور 31 23

طوكيو 18 7

أثينا 17 10

روما 16 9

باريس 9 4

مدريد 15 8

برلين 5 1-

لندن 8 3

مونتريال 3 7-

موسكو 1- 8-

نيويورك 11 2

واشنطن 14 5

أديس أبابا 27 10