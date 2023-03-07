مديرية أوقاف الإسكندرية تواصل الدورات التدريبية للأئمة في فقه الصيام

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية يرافقه الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة اليوم فاعليات دورة فقه الصيام المقامة بالمركز الثقافي بمسجد الإمام محمد عبده.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبدالواحد أبو حطب المدرس بكلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية محاضراً، وإيهاب البهي مدير المركز الثقافي، ونبيل حسانين مسئول التدريب بالمديرية.

وأشاد الشيخ سلامة بما رأه من إقبال كثيف للسادة الأئمة وحرصهم على الاستفادة والتطوير من ذاتهم مؤكدا أن وزارة الأوقاف بقيادة معالي الوزير تنطلق بقوة نحو آفاق جديدة من التدريب وصقل المهارات للسادة الأئمة ليكونوا على استعداد تام لخدمة دينهم ووطنهم وامتهم بما يتواكب ووسائل الاتصال الحديثة في أسرع وقت.