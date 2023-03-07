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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة تفاوض الزمالك مع مدرب بيراميدز السابق لخلافة فيريرا| تفاصيل

تاكيس
تاكيس

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات القليلة الماضية بشأن تفاوض الزمالك، مع اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لفريق بيراميدز؛ لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة.

وأكد هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشأن التفاوض مع المدرب اليوناني، لتولي تدريب الفريق، حال رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني الحالي للفريق.

وأضاف حتحوت، أن أحد وكلاء اللاعبين، عرض اسم المدرب اليوناني، على مسؤولي الأبيض، في وقت سابق، إلا أن مجلس الإدارة، وإدارة الكرة، رفضوا فكرة التعاقد معه.

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