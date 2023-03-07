مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما |شاهد

تمكن رجل أمريكي يدعى «دانيال شيلابارجر» المعروف أيضًا باسم سويلو من العيش بمفرده في كهف لمدة 16 عامًا دون استخدام أي نقود لفترة طويلة جدًا.

ينتقل معظم الناس إلى مكان أرخص أو نزل عندما لا يتمكنون من دفع الإيجار، لكن شيلابارجر عاش حلم رجل الكهف الحديث في موآب بالقرب من يوتا.

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي غيره في حياته، لقد ترك كل ما هو حديث وعاش الحياة مثل البدائي قبل أن يتوقف عن إنفاق المال بكل الأشكال المال.

عاش الرجل الأمريكي على النباتات الطبيعية والأشياء التي كان يجمعها من الطريق، لكن في عام 2016، اضطر للعودة إلى الحضارة لرعاية والديه المسنين.

قال شيلابارجر إنه يعيش في الكهوف منذ منتصف التسعينيات، إلا أن قرار الانتقال بشكل دائم إلى الكهف جاء في عام 2009، عندما تخلى عن جميع ممتلكاته.

وعندما سُئل عن سبب انتقاله إلى كهف وعيشه بمفرده، قال إنه مصاب بالاكتئاب الشديد من الحياة العصرية.