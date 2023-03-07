عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما |شاهد

مش لاقي يدفع الإيجار..
مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما|شاهد

تمكن رجل أمريكي يدعى «دانيال شيلابارجر» المعروف أيضًا باسم سويلو من العيش بمفرده في كهف لمدة 16 عامًا دون استخدام أي نقود لفترة طويلة جدًا.

ينتقل معظم الناس إلى مكان أرخص أو نزل عندما لا يتمكنون من دفع الإيجار، لكن شيلابارجر عاش حلم رجل الكهف الحديث في موآب بالقرب من يوتا.

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي غيره في حياته، لقد ترك كل ما هو حديث وعاش الحياة مثل البدائي قبل أن يتوقف عن إنفاق المال بكل الأشكال المال.

عاش الرجل الأمريكي على النباتات الطبيعية والأشياء التي كان يجمعها من الطريق، لكن في عام 2016، اضطر للعودة إلى الحضارة لرعاية والديه المسنين.

قال شيلابارجر إنه يعيش في الكهوف منذ منتصف التسعينيات، إلا أن قرار الانتقال بشكل دائم إلى الكهف جاء في عام 2009، عندما تخلى عن جميع ممتلكاته.

وعندما سُئل عن سبب انتقاله إلى كهف وعيشه بمفرده، قال إنه مصاب بالاكتئاب الشديد من الحياة العصرية.

أمريكي كهف رجل الكهف دانيال شيلابارجر الإكتئاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 دعوات تمسكوا بها فى ليلة النصف من شعبان .. فيها الخير والرزق

تطور عاجل| بشرى لعشاق الأهلي قبل مواجهة صن داونز

دعاء ليلة النصف من شعبان .. 12 كلمة تمحو ذنوبك لو كانت مثل الجبال

الفراخ بـ 60 والبانيه بـ 120 جنيها في هذا الموعد.. بشرى عاجلة بشأن أسعار الدواجن

قدامك فرصة للفجر.. دعاء واحد في ليلة النصف من شعبان للرزق والزواج وسداد الديون

فضيحة بأطفيح.. إحالة قضية صور زنوبة ونجلاء للجنايات

أسعار اليوم| تراجع 480 جنيها في الذهب و60 في البانيه.. ألحق اشتري

دعاء ليلة النصف من شعبان للأبناء .. كلمتان تحقق لك البشارة

موضوعات متعلقة

رحلة بحرية لـ135 دولة في 3 سنوات.. لن تصدق سعرها

لسه بجلده.. اكتشاف أغرب ديناصور عمره 145 مليون سنة |شاهد

عملوله ضريح.. أول مزار لمتوفى رفض نعشه الخروج من المسجد| شاهد

نجاة راكب دراجة هندي من الموت بمعجزة.. شاهد

مقهى ماليزي لتناول القهوة بصحبة الثعابين والسحالي |شاهد

بمليارات وذهب.. عراقي يتزوج كويتية بمهر خيالي|شاهد

يوتيوير روسي يحطم لامبورجيني بملايين لسبب غريب| شاهد

بلدنا حاضرة .. بنطلونات بـ إسبانيا بشعار صنع في مصر | شاهد

ترشيحاتنا

|أشترى الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-3-2023

دعاء ليلة النصف من شعبان لقضاء الحوائج

هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. علي جمعة: لديك فرصة

أوكرانيا تتعهد بعدم التخلي عن باخموت وسط الهجمات الروسية المستمرة |تقرير

متفائل خير ليها.. تامر حسني يدعم البلوجر سارة بعد فقدانها البصر

ليلة بكت فيها مدينة مانشستر.. حكاية تألق محمد صلاح أدهشت الإنجليز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش لاقي يدفع الإيجار.. أمريكي يعيش في كهف لمدة 16 عاما |شاهد

تجلط الأوردة العميقة وتفاقم السيلوليت.. مخاطر ومضاعفات عملية شفط الدهون

بقيمة 250 مليون إسترليني.. تشييد أكبر مدينة مائية في مانشستر| شاهد بالفيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

فيديو

عضة في الظهر ولكمة بالوجه.. القصة الكاملة لاعتداء سعد لمجرد على فتاة فرنسية

زيارة تل أبيب .. مضيف طائرة الرئاسة يكشف أسرارا خطيرة/ فيديو جراف

هل تتعرض مصر لهزة أرضية قوية 8 مارس؟ .. شاهد

فضل ليلة النصف من شعبان.. 5 أفعال محظورة و3 أخرى محمودة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ