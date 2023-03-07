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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مؤلم.. لحظة اصطدام طائرتي هليكوبتر في سماء سيدني| فيديو

صدى البلد

اصطدمت طائرة هليكوبتر من طراز سي وورلد السياحية، بطائرة مروحية أخرى في الجو، خلال حادث مروع، تم توثيقه بكاميرا أحد الركاب من داخل إحدى المروحيتين.

أودى الحادث بحياة 4 أشخاص هم: الطيار آش جينكينسون، الزوجان البريطانيان رون وديان هيوز وفانيسا تادروس من سيدني.

وقع الحادث في جولد كوست الأسترالية، ووثق المقطع الذي تم تصويره قبل لحظات من الاصطدام مشاهد للركاب وهم يشيرون إلى شيء ما خارج النافذة قبل محاولة تنبيه الطيار.

في اللحظة التالية، ظهر الزجاج يتحطم عبر المقصورة بعد اصطدام مروحية أخرى به في مشهد مرعب وأليم.

جدير بالذكر أن المروحية التي صورت اللقطات لم تتحطم، فقد تمكن الطيار في من الهبوط بالطائرة بسلام، لكن راح 4 أشخاص آخرين ضحية الحادث وأصيب 3 ركاب بجروح خطيرة.

هليكوبتر طائرة اصطدام طائرتين سيدنى الأسترالية

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