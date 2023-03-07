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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البرلمان العربي يشيد بجهود الدول الأعضاء لدعم وتمكين المرأة

صدى البلد

   أشاد البرلمان العربي بالجهود التي تبذلها الدول العربية لدعم وتمكين المرأة والدفع بها قدما نحو مراكز صناعة القرار، موضحا أن المرأة العربية احتلت أرفع المناصب وساهمت من خلالها في تنمية مجتمعها ونهضته.


وأكد البرلمان - في بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة - أن المرأة أصبحت شريكا أساسيا للرجل في نهضة المجتمعات كافة، مشددا على ضرورة العمل من أجل إعطاء المرأة كامل حقوقها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية كون المرأة هي نصف المجتمع، وهي المعنية بتربية الأجيال وتنشئتهم التنشئة الصحيحة.


ودعا البرلمان العربي إلى ضرورة تعزيز التكاتف والتعاون بين دول العالم من أجل النهوض بأوضاع المرأة وحمايتها، خاصة في ظل الصراعات المسلحة التي تشهدها بعض بلدان المنطقة العربية، وأيضا ما تعانيه المرأة الفلسطينية من أوضاع مريرة نتيجة الاحتلال الإسرائيلي، موجها تحية إعزاز وتقدير للمرأة العربية بصفة عامة والفلسطينية بصفة خاصة رمز النضال والصمود والتي تعد نموذجا فريدا في مواجهة التحديات.
 

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