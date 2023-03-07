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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تسبب في غضب كلوب.. ليفربول يتوعد أحد مشجعيه بعقوبة قاسية

اقتحام مشجع أرضية
اقتحام مشجع أرضية ملعب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

أصدر نادي ليفربول بيانا حول واقعة اقتحام أحد مشجعي النادي لأرضية ملعب “أنفيلد”، خلال لقاء الفريق ضد مانشستر يونايتد، الأحد الماضي، ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي، والذي انتهى بفوز الريدز بسباعية نظيفة.

وشهد اللقاء، اقتحام مشجع أرضية الملعب عقب تسجيل الريدز الهدف السابع، للاحتفال مع اللاعبين، لكنه انزلق قبل الوصول إليهم ليصطدم بقدم أندي روبرتسون، مما أثار غضب يورجن كلوب، المدير الفني، الذي بدأ بالصراخ خوفا على لاعبيه من الإصابة.

وقال ليفربول في بيان رسمي:" بدأ نادي ليفربول تحقيقا فوريًا ضد مشجع اقتحم ملعب مباراة يوم الأحد ضد مانشستر يونايتد"

وأضاف:" ركض المشجع إلى أرض الملعب واصطدم بلاعبي ليفربول ليعرضهم لخطر الإصابة أثناء احتفالهم بالهدف السابع أمام المدرج الرئيسي".

تابع:" لا عذر لهذا السلوك غير المقبول والخطير، تعتبر سلامة وأمن اللاعبين والزملاء والمشجعين أمرًا بالغ الأهمية، وسيتبع النادي الآن إجراءات العقوبات الرسمية الخاصة به وقد علق حضور المشجع للمباريات لحين الانتهاء من التحقيق".

عقوبة قاسية في انتظاره

وأشار البيان إلى أنه "إذا ثبتت إدانته بارتكاب جريمة دخول الملعب دون إذن، فقد يواجه المشجع سجلا إجراميا وحظرًا مدى الحياة من أنفيلد وجميع ملاعب الدوري الإنجليزي".

واختتم: "هذه الأعمال خطيرة وغير قانونية ولها عواقب وخيمة".

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