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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قطاع عام وخاص.. تعرف على رصيدك من الإجازات الرسمية في شهر إبريل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يبحث الكثير من الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة ، عن الاجازات المتبقية في عام 2023، لاسيما مع قدوم شهر رمضان المبارك، وما يصاحبه من إجازات أعياد للموظفين والطلاب.

 

إجازات شهر أبريل 2023

 

ويعد شهر إبريل رابع شهور السنة الميلادية 2022، و الذي يشهد إجازات رسمية بواقع 3 مناسبات ، تأتي كالآتي:

الإثنين الموافق 17 إبريل: عيد شم النسيم.

الجمعة الموافق 21 إبريل إلى الأحد 23 إبريل: عيد الفطر 2023.

الثلاثاء الموافق 25 إبريل: عيد شم النسيم، والذي يصادف إجازة عيد تحرير سيناء ، والذي من المحتمل أن يتم ترحيلها ليوم الخميس 27 أبريل.

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لـ موظفي الحكومة.. إجازة خاصة بأجر كامل فى 5 حالات.. تفاصيل

فى هذا الصدد، حدد قانون  الخدمة المدنية ضوابط وآليات الإجازات مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة 47 من القانون على أن: 

 

يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف فى هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك، مع منحه أجرًا مماثلاً مضافًا إلى أجره المستحق أو إجازة عوضًا عنها.

 

وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن.

وللموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.

 

كما يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتى:

1 - 15 يومًا فى السنة الأولى، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2 - 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة فى الخدمة.

3 - 30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات فى الخدمة.

4 - 45  يومًا لمن تجاوزت سنه الخمسيــن.

ويستحق الموظف من ذوى الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يومًا دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

 

اجازات موظفي القطاع الخاص
 

تضمن قانون العمل الجديد على باب كامل خاص بإجازات العاملين بالقطاع الخاص،والتى جاءت كالآتي:

يحق للعامل ما يلي:

 

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.

2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام  إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.

وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

للعامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، الحق في إجازة بأجر لمدة شهر لأداء فريضة الحج، أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.

 

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