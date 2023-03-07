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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الكشف عن هيونداي كونا 2024 الجديدة كلياً..فيديو

هيونداي كونا 2024
هيونداي كونا 2024 الكهربائية

أعلنت شركة هيونداي عن سياراتها الجديدة كلياً هيونداي كونا موديل 2024 الكهربائية من خلال فيديو جديد تم نشرة علي الأنترنت، يظهر سيارة كونا عن قرب، وهي الأن في جيلها الثاني، وتنتمي هيونداي كونا 2024 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات.

سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الجديدة كلياً الكهربائية

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يتوافر الجيل الجديد من سيارات هيونداي كونا بالخيارات التالية، كونا كهربائية، وكونا هايبرد، وهيونداي كونا التي تعتمد على محرك بنزين، وكونا N Line رياضية .

محرك هيونداي كونا مويدل 2024

زودت سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الكهربائية بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 195 حصان، وعزم دوران  265 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات .

سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الجديدة كلياً الكهربائية

أو محرك سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 147 حصان، وعزم دوران 179 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس من فئة CVT .

أو محرك بنزين متصل بمحرك كهربائي، ينتجوا قوة 139 حصان، وعزم دوران 265 نيوتن/متر ، يتصل بناقل حركة من فئة DCT مكون من 6 سرعات .

مقصورة هيونداي كونا موديل 2024

زودت مقصورة سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الكهربائية بشاشتين مقاس 12.3 بوصة يجمعهما اطار واحد ،وكونسول وسطي به زوج من فتحات التهوية، وأدوات تحكم نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، وقرص خاص بوحدة التحكم.

سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الجديدة كلياً الكهربائية

أبعاد هيونداي كونا موديل 2024

تأتي سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الكهربائية الجديدة كلياً بطول 4350 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1580 مم، ويصل وزن السيارة الي 1360 كيلو جرام.

سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الجديدة كلياً الكهربائية

تصميم هيونداي كونا موديل 2024 الخارجي

تظهر سيارة هيونداي كونا موديل 2024 الجديدة كلياً الكهربائية من الخارج بملامح تصميم مستمدة من شقيقتها هيونداي أيونيك .

 

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