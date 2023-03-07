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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رفعت دعوى قضائية عليها.. مايا دياب تفتح النار على ابنة فيروز

مايا دياب
مايا دياب

شنت الفنانة مايا دياب هجوم شرسا على المخرجة ريما الرحبانى ابنة الفنانة فيروز بعد رفعها دعوى قضائية عليها بسبب غنائها بعض الأغانى القديمة للفنانة فيروز.

وقالت مايا دياب فى تصريحات لبرنامج 40 الذى تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار : رفع ريما الرحبانى دعوى قضائية ضدى بسبب غنائى لروائع والدتها السيدة فيروز الوطنية في الحفل الذي أقام عقب انفجار مرفأ بيروت امر غير مبرر.

ووصفت مايا دياب ريما الرحبانى بـ"العاطلة عن العمل التي تنشغل بالاساءة الى الآخرين". 

كما وجهت مايا دياب اللوم والعتاب الى الفنان زياد الرحبانى والذى شاركها عدد من الاعمال الفنية الا انه شارك ريما فى رفع الدعوى القضائية. 

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مايا دياب 

وكانت قد علقت الفنانة مايا دياب، علي الزلزال الذي ضرب لبنان، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتبت مايا دياب في تويتة لها: “بتمنى السلامة لكل اللبنانيين والسوريين والاتراك ويا رب ما خدا يكون اتضرر..زلزال الاقوى على ⁧‫#لبنان‬⁩ منذ اكثر من ٣٦ عاماً..السلامة للجميع ⁧‫#سوريا‬⁩ ⁧‫#تركيا‬⁩ ⁧‫#هزة_ارضية‬⁩ ⁧‫#زلزال‬⁩”.

مايا دياب الفنانة مايا دياب فيروز الفنانة فيروز ابنة الفنانة فيروز ريما الرحباني

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