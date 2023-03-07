كولر يجهز مفاجأة لـ كهربا في لقاء المقاولون العرب.. تفاصيل

قال الإعلامي سيف زاهر إن مارسيل كول المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يجهز مفاجأة لمهاجم الفريق محمود عبد المنعم كهربا، خلال لقاء المقاولون العرب المقرر إقامته مساء اليوم.

واضاف زاهر فى تصريحات تليفزيونية ببرنامجه على قناة اون تايم سبورتس " كهربا سيتواجد في قائمة مباراة المقاولون العرب، واللاعب سيكون كلمة السر للسويسري مارسيل كولر، في مباراة صن دوانز المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي ستجمع الفريقين يوم السبت المُقبل.

وأكمل زاهر: “ الأهلي سيفتقد في مباراة اليوم أمام المقاولون العرب، خدمات عمرو السولية، بسبب إصابته في عضلة السمانة، والثنائي خالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر، بسبب إصابتهما بجزع في الرباط الداخلي للركبة”.

وأتم سيف زاهر تصريحاته قائلاً: «حسين الشحات، تعرض لإصابة بآلام خشونة الركبة، ومحمود متولي بشد في عضلة السمانة وأيمن أشرف، لأسباب فنية".

ويلتقي الأهلي مع المقاولون العرب، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.