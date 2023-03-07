برونو سافيو يطلب فرصة من كولر للمشاركة في لقاء المقاولون بالدوري| تفاصيل

أكد الإعلامي محمد فاروق، أن البرازيلي برونو سافيو، جناح فريق الأهلي، طلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، الحصول على فرصة المشاركة في مباراة المقاولون العرب، اليوم الثلاثاء، ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" برونو سافيو يرغب في المشاركة من جديد مع الأهلي، خاصة في مباراة المقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز بعد استبعاده فترة طويلة".

وتابع: "طلب برونو سافيو بشكل رسمي، عبر سامي قمصان المدرب العام، الحصول على الفرصة، وفتح صفحة جديدة بعد تعافيه من الإصابة، وغيابه عن تشكيل الفريق في عدد كبير من المباريات منذ مباريات كأس العالم للأندية بالمغرب".