قرار عاجل من كولر تجاه تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب اليوم

أكد الإعلامي محمد فاروق أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي يرغب في الاعتماد على ثلاثي الشباب في مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري الممتاز.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن": "مارسيل كولر يفكر فى الاعتماد على الثلاثى محمد أشرف وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل بمنحهم عددا أكبر من الدقائق من أجل تقليل الجهد البدني لبعض العناصر الأساسية بالفريق مثل على معلول وأليو ديانج".

وأضاف: "كولر يرغب في تجهيز القوة الضاربة لفريق الأهلي لمباراة صن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا".