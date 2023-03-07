قبل انطلاقها الاثنين القادم|تفاصيل تدريبات الفائزين في مسابقة 30 ألف معلم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تفاصيل جدول التدريبات التربوية التي سيخوضها المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم .

حيث تتضمن الحقيبة التدريبية للبرنامج التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، أربعة أيام تدريبية، كما يلي :

يتناول اليوم الأول إدراك الإطار العام لقدرات المعلمين، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم

يتناول الثانى سيتناول استراتيجيات التدريس

يتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة

يتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم فى ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم الجديدة فى تحسين ممارسات المعلم والمتعلم.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج التأهيل التربوى للمعلمين الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم يوم الإثنين 13 مارس الجارى.

وبعد انتهاء البرنامج التدريبى التربوي، من المقرر أن يطبق على المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم ، تدريب لياقة ذهنية وبدنية في المحافظات المختلفة من خلال الجامعات المختصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن مسابقة 30 ألف معلم تم تنفيذها تلبية لإحتياجات قطاع التعليم من الموارد البشرية عبر تعيين 150 ألف معلم موزعين على 5 أعوام مالية بواقع 30 ألف معلم لكل عام

وقد انتهت المرحلة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم ، وبلغ أعداد الناجحين في المرحلة الأولى من مسابقة 30 ألف معلم التي استهدفت شغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل) 28176 متقدمًا بنسبة 94٪ من إجمالى المستهدف 30 ألفًا.