إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي..أيمن عاشور: تهدف لتحقيق التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية.. برامج أكاديمية تلبي احتياجات 7 أقاليم مصرية.. هيكلة إدارة الجامعات لخدمة سوق العمل الإقليمي

أيمن عاشور وزير التعليم العالي :

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي تلبي احتياجات الوزارات الأخرى.

تهدف لتحقيق التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية.

الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وضعت من قبل المجتمع المعني بها.

جامعات الجيل الرابع ضمن أهداف رؤية مصر 2030.

هيكلة جديدة للمجلس الأعلى للجامعات ومجالسها.

وضعنا برامج أكاديمية تلبي احتياجات 7 أقاليم.

سنحتاج لإعادة تأهيل 50% من الموظفين بحلول عام 2025

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث ، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 7 مارس بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي وعدد من الوزراء ولفيف من القيادات الأكاديمية والبرلمانية والشخصيات العامة .

وكان قد أحيط المجلس الأعلى للجامعات علمًا بالاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، ووجه المجلس بإعداد خطط تنفيذية للمشروعات والأنشطة والفعاليات المُتعلقة بالملكية الفكرية لإدراجها ضمن الخطط التنفيذية لأهداف ومشروعات الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك في إطار توحيد جهود تنفيذ الاستراتيجية على المستوى الوطني.

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رؤيتها المستقبلية وعن الاستراتيجية الوطنية التي سوف تتبعها للوصول إلي إهداف التنمية المستدامة للفترة القادمة، حيث قالت الوزارة: تقوم رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة مصر 2030 والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري وعلاقته بأهداف التنمية المستدامة ومجالات النمو الاقتصادي المتنوعة بهدف تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والدينية، والاتصالات التكنولوجيا ،وزراعة ، صناعة، وسياحة، تجارة، أبحاث علمية، عمران ،صحة.

بينما تأتي اهداف التنمية المستدامة لرؤية التعليم العالي والبحث العلمي من خلال تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر ، يمكن تطوير السيادي السبعة التي تصل من خلالها إلى المبل الرابع من الجامعات وبالتالي تحقق رؤية مصر 2030.

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه قد طالبت الوزراء المشاركين في مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بعرض ما يحتاجونه من وزارة التعليم العالي لأن كل من هم موجودين يتحملون مسؤولية التنفيذ ، والاستراتيجية دائما تبدأ بمشاركة المجتمع المعني بمحاورها.

واضاف عاشور خلال فاعليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أمه كان على رأسها أولويات الاستراتيجية جودة التعليم وربط البحث العلمي بالصناعة والزراعة ودور التعليم في خدمة المجتمع بالإضافة إلى العديد من المحاور التي تعد من أهم محاورها الشاملة.

كما أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي إن مشاركة المجتمع المعني بخطة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كان أمر ضروري حيث أن هناك لجنة الحكماء والتي كان كل عضو بها ممثل عن قطاع في التعليم من بينها الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وافرع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى مجال الصناعة .

أشار إلي أن الأحزاب السياسية والصالونات الثقافية كان لها دور في مناقشة وضع الاستراتيجية ، حيث أن الاستراتيجية لم تصدر من احد بمفرده إنما جميع الجهات ، حتى الطلاب فلهم ورش عمل خاصة بهم على هامش الاستراتيجية .

وألفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي أن روية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أساس النظر في الخطة الشاملة للدولة مصر 2030، والتي هدفها تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة وتعتمد في الأساس على دراسات المخطط الشامل للتنمية في القطر المصري و علاقته بأهداف التنمية المستدامة.

واضاف أن ذلك بالإضافة إلى مجالات النمو الاقتصادي المتنوعة التي تهدف إلى تعظيم دور مؤسسات الوزارة المتنوعة في تحقيق الدور الفاعل لدعم التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، العمرانية والدينية، والاتصالات التكنولوجيا ،وزراعة ، صناعة، وسياحة، تجارة، أبحاث علمية، عمران ، صحة.

وتحدث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، علي الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي قائلاً أنها ضمن أهداف التنمية المستدامة لرؤية التعليم العالي والبحث العلمي، هو تحديد أهداف التنمية المستدامة ومفاهيم الجيل الرابع من الجامعات والأنشطة الاقتصادية لأقاليم مصر ، يمكن تطوير الأقاليم السبعة التي تصل من خلالها إلى الجيل الرابع من الجامعات وبالتالي تحقق رؤية مصر 2030.

واضاف عاشور خلال مؤتمر اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه قد بدأ تطور العملية التعليمية من تعليم الجيل الأول إلى الجيل الثاني حيث تم إدخال البحث العلمي إلى جانب التعليم ثم إلى الجيل الثالث عندما بدأ التعليم والبحث العلمي في التعامل، مع السوق، ومن ثم أخيرا حددت هذه الروية 7 مبادئ تساعد عملية التعليم على المضي قدما من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع حيث يعني ذلك التعليم والبحث العلمي والربط بالسوق عملية الابتكار وريادة الأعمال التحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية الشاملة وتلبية احتياجات السوق العالمية محليا ودوليا.



قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم العمل على إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات والقيام بإعداد هيكل جديد لإدارة الجامعات وذلك من أجل خدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع سوق العمل الإقليمي.

وتابع عاشور خلال فاعليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم البدء فى تطبيق النظام الجديد لإدارة الجامعات فى الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية ، لذلك يجب أن يكون هناك قانون موحد للتعليم العالي.



واكمل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن الوزراء كان لهم رؤية فى الإستراتيجية حيث تم وضع الدولة واحتياجات كل اقليم والأنشطة الاقتصادية لكل إقليم من 7 إقاليم التى بها الجامعات والمراكز البحثية، وكان لابد من الوقوف على احتياجات كل إقليم جغرافيًا وإعداد البرامج الأكاديمية لكل إقليم.

أشار إلي أن الجامعات الحكومية والخاصة والتكنولوجية والمعاهد تتكامل مع بعضها فى كل إقليم لتحقيق الأنشطة الاقتصادية حيث تم تقسيم الجمهورية إلى 7 إقاليم حيث تضم محافظات مصر 28 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية, و10 جامعات تكنولوجية، و7 أفرع للجامعات الأجنبية.



وعن وضع الموظفين في الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتعليم العالي، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك ما يقارب ال 50% من الموظفين بالدولة في حاجه لإعادة التأهيل مع حلول عام 2025 ، وذلك في إطار التطور السريع والتكنولوجى الذى تشهده دول العالم فى الوظائف بجميع أشكالها.

وأضاف الدكتور أيمن عاشور أنه يتم العمل على تدشين برامج جديدة بالجامعات لمفاهيم وظائف المستقبل ، مشيرا إلى أن الهرم السكانى فى مصر كشف وجود حوالى 11 مليون نسمة فى المرحلة العمرية من 18 حتى 22 نسمة، موضحًا أنه مع زيادة معدل الالتحاق، ما يؤدى إلى زيادة مستفيضة فى عدد الجامعات.