إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض 13 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص ، والأخرى ربع نقل مساء اليوم الثلاثاء بمنطقة نجع الشديدة بقرية أبو الريش في مدينة أسوان ، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة المدينة ما أسفر عن إصابة 13 شخصا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.