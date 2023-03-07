رئيس القيادة الرئاسي اليمني يشيد بالموقف الأمريكي الداعم لبلاده

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، بالموقف الأمريكي الداعم للمجلس والحكومة والشعب اليمني بما في ذلك التعهدات الأمريكية الأخيرة لخطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء العليمي، اليوم /الثلاثاء/ بالسفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فايجن، حيث بحثا مستجدات الوضع اليمني ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة، وإحياء العملية السياسية وفقا للمرجعيات المتوافق عليها والمبادرة السعودية لإحلال السلام والاستقرار في اليمن، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأشاد العليمي بدور البحرية الأمريكية والحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين في اعتراض المزيد من شحنات الأسلحة والمخدرات الإيرانية المهربة للميليشيات الحوثية، وشبكات العنف المدعومة من النظام الإيراني ومشروعه التخريبي في المنطقة.

