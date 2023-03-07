رئيس جامعة الزقازيق يشهد فاعليات إنطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم والبحث العلمي

شهد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى ، بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والشباب والرياضة، والزراعة واستصلاح الأراضى، والقوى العاملة، وعبر كلمات مسجلة وزراء التعاون الدولى، والتجارة والصناعة بحضور جاريث بايلى السفير البريطاني بالقاهرة.

وفى كلمته، قدم الدكتور أيمن عاشور عرضًا تفصيليلا حول الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أنها ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي إستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، التي تقوم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" لدعم جهود الأقاليم الجغرافية على مستوى الجمهورية، وكذلك أصحاب المصلحة نحو تحقيق هدف تنموي شامل لقطاع تعليمي مستدام وناجح على مستوى الجمهورية من خلال توفير مناخ محفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة والثاني هو التحول نحو جامعات الجيل الرابع؛ لمواكبة التوجهات العالمية من خلال دعم ريادة الجامعات المصرية في صناعة التعليم وتعزيز دورها كجهة مؤثرة وصانعة للقرار في تلبية احتياجات سوق العمل والثالث العلاقة بين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وخطة التنمية الشاملة لمصر، حيث يعد قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الركائز التي يعتمد عليها قياس وتقييم أداء الاقتصاد من خلال دعم خطة التنمية الاقتصادية عن طريق تعزيز الاستثمار في قطاعي التعليم والبحث العلمي، وبناء البنية التحتية الرقمية لسد الفجوات والاستفادة من مخرجات البحث والابتكار.

وعلي هامش الفعاليات، تم توقيع عددً من بروتوكولات واتفاقيات التعاون الأول، بروتوكول للتعاون بين الشركاء من مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات الصناعية كنواة لتحالف الإقليم الشمالي والمكون م: ( جامعةالإسكندرية - الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- جامعة مطروح – جامعة العلمين- مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية - شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية - شركة أبو قير للأسمدة - مجلس أمناء مدينة برج العرب الجديدة - جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية) وذلك بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي مع الصناعة ومجتمع الأعمال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، والتوسع في حاضنات الأعمال، بالتعاو مع الصناعة داخل الجامعات وتطويرها إلى "تكنولوجي بارك "

والثاني اتفاقية تعاون بين جامعتي القاهرة وإيست لندن ، بهدف تطوير مجموعة من البرامج متعددة التخصصات، تلبي الاحتياجات والمهارات الاقتصادية، والتطلعات المهنية المحلية والدولية للطلاب، وكذلك التعاون فى منح درجات علمية مزدوجة من كلتا الجامعتين، وتبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وإجراء الأبحاث العلمية المشتركة، والإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتبادل المواد العلمية والأكاديمية، وتقديم دورات تفاعلية عبر الإنترنت، فضلًا عن تقديم برامج قصيرة المدى لدراسة اللغة.

والثالث اتفاقية تعاون بين جامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة إيست لندن؛ بهدف تطوير عدد من الجوائز المزدوجة، لتشجيع الابتكار فى مجالات العلوم الصحية الرياضية المتكاملة، والهندسة وعلوم الكمبيوتر، والإعلام والاتصال، والفنون والتصميم، وإدارة الأعمال وريادة الأعمال، والضيافة والسياحة، والقانون والشرطة والعدالة، وكذلك تعزيز التعاون فى تقديم عدد من الخدمات التعليمية، وتوفير التدريب لأعضاء هيئة التدريس.

والرابع اتفاقيتان للتعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكل من: الشركة العربية للصناعات الهندسية، وشركة فريش إليكتريك للأجهزة المنزلية؛ بهدف التعاون في نقل وتوطين وتطوير تكنولوجيا صناعة القوالب (الإسطمبات) في مصر، من خلال مركز تميز يربط احتياجات هذه الصناعة بمنظومة البحث العلمي والتطوير مع الخبرات المحلية والدولية، وبناء القدرات الفنية والمهارات اللازمة للفنيين والمهندسين المصريين من خلال تطوير برامج تدريبية ومناهج دراسية في الجامعات التكنولوجية والمدارس الفنية مع الشُركاء الدوليين؛ مما يُسهم في توفير فرص عمل كبيرة في هذا المجال، ويشجع على الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

والخامس اتفاقيات تعاون بين شركة مصر للتأمين وكلٍ من: صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية، وصندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس.