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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة كفر الشيخ تحصل على المركز الأول في المؤتمر الطلابي الثاني بأسيوط

طلاب جامعة كفر الشيخ
طلاب جامعة كفر الشيخ

قدم الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لفريق طلاب الجامعة الذي شارك في المؤتمر الطلابي القمي الثاني مصر تستطيع بطلابها بجامعة أسيوط، لفوزهم بالمركز الأول عن محور ضعف الروابط الأسرية والمجتمعية، وأيضاً المركز الأول عن محور سماحة الأديان والمركز الثاني عن محور المخدرات.

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أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على إيمان إدارة الجامعة بالدور المهم الذي يمثله طلاب اتحاد الجامعة باعتبارهم حلقة الوصل بين طلاب الجامعة والجامعات الأخرى لتنسيق عقد المؤتمرات الطلابية بشكل دوري، باعتبارهم السواعد الحقيقة لبناء الدولة المصرية، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب والاهتمام البالغ بالأنشطة الطلابية وحثهم على مشاركتهم في قضايا الوطن ومعرفة رؤيتهم في القضايا التي تتعلق بمجالات عدة، مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تدخر جهداً في تسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن  ختام فعاليات المؤتمر شهدت تكريم طلاب الجامعات المشاركين الفائزين بالمراكز الثلاث في كل محور، حيث أعلن أنه عن محور ضعف الروابط الأسرية فاز بالمركز الأول جامعة كفر الشيخ، وحول المحور الثالث المخدرات فقد فاز بالمركز الثاني جامعة كفر الشيخ، أما عن المحور الخامس سماحة الأديان ففاز بالمركز الأول جامعة كفر الشيخ.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد مصطفى عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور علي صبري سليمان، أمين عام جامعة كفر الشيخ وتحت إشراف الدكتور رشدي شوقي العدوى، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث، ومنسق عام الأنشطة الطلابية والدكتورة هناء بدير طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، ومشرفي الوفد : إيهاب جاد مدير إدارة النشاط الثقافي والفني، وعثمان محمود فتح الله، مسئول النشاط الثقافي.

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