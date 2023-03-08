شيفروليه تعلن عن أسعار موديلات 2024 .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفرولية الأمريكية ، عن طرح اسعار السيارات موديل 2024 ، والتى تجعله الاول فى مصر للاعلان عن هذه الموديلات .
واوضح وكيل شيفرولية ، ان السيارات التى اعلن عن اسعارها كموديل 2024 ، هى شيفرولية الدبابة، و شيفرولية MOVE فان ، و شيفرولية الجامبو .
1- شيفرولية الدبابة
اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر
- الفئة الاولى RT95-AC بسعر 599.500 جنيه .
- الفئة الثانية المزودة بالكماليات بسعر 606.800 جنيه .
- الفئة RT95-B بوكس الدبابة بسعر 553.000 جنيه .
- الفئة الثانية من بوكس الدبابة بسعر 560.500 جنيه .
- الفئة RT95-Floor الدبابة بسعر 552.000 جنيه.
2- شيفرولية MOVE فان
اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر
- الفئة الاولى بسعر من 326.500 جنيه .
- الفئة الثانية بسعر 368.500 جنيه .
3- شيفرولية الجامبو
اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر
- فئة VL01 NQR الشكل الجديد بسعر 831.500 جنيه .
- فئة NPR بسعر 780.500 جنيه .
- فئة NPR بالكماليات بسعر 787.800 جنيه .
- فئة NPR-AC بسعر 793.500 جنيه .
- فئة NPR-AC بالكماليات بسعر 800.800 جنيه .
- فئة QMR بسعر 723.500 جنيه .
- فئة QMR بالكماليات بسعر 730.800 جنيه.
- فئة NPR66F-RC ديزل بسعر 708.500 جنيهًا.