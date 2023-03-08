شيفروليه تعلن عن أسعار موديلات 2024 .. تفاصيل

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية شيفرولية الأمريكية ، عن طرح اسعار السيارات موديل 2024 ، والتى تجعله الاول فى مصر للاعلان عن هذه الموديلات .

واوضح وكيل شيفرولية ، ان السيارات التى اعلن عن اسعارها كموديل 2024 ، هى شيفرولية الدبابة، و شيفرولية MOVE فان ، و شيفرولية الجامبو .

1- شيفرولية الدبابة

شيفرولية الدبابة

اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر

- الفئة الاولى RT95-AC بسعر 599.500 جنيه .

- الفئة الثانية المزودة بالكماليات بسعر 606.800 جنيه .

- الفئة RT95-B بوكس الدبابة بسعر 553.000 جنيه .

- الفئة الثانية من بوكس الدبابة بسعر 560.500 جنيه .

- الفئة RT95-Floor الدبابة بسعر 552.000 جنيه.

2- شيفرولية MOVE فان

شيفرولية MOVE فان

اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر

- الفئة الاولى بسعر من 326.500 جنيه .

- الفئة الثانية بسعر 368.500 جنيه .

3- شيفرولية الجامبو

شيفرولية الجامبو

اسعار السيارة موديل 2024 فى مصر

- فئة VL01 NQR الشكل الجديد بسعر 831.500 جنيه .

- فئة NPR بسعر 780.500 جنيه .

- فئة NPR بالكماليات بسعر 787.800 جنيه .

- فئة NPR-AC بسعر 793.500 جنيه .

- فئة NPR-AC بالكماليات بسعر 800.800 جنيه .

- فئة QMR بسعر 723.500 جنيه .

- فئة QMR بالكماليات بسعر 730.800 جنيه.

- فئة NPR66F-RC ديزل بسعر 708.500 جنيهًا.