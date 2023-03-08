بنفيكا أول المتأهلين لربع نهائي «أبطال أوروبا» باكتساح كلوب بروج بـ 5 أهداف

تأهل فريق بنفيكا البرتغالي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بانتصاره الكاسح على ضيفه كلوب بروج البلجيكي بخمسة أهداف مقابل هدف، في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب التي أُقيمت في بلجيكا، قد انتهت بفوز بنفيكا بهدفين دون مقابل.

افتتح رافا سيلفا التسجيل لـ بنفيكا في الدقيقة 38، أعقبه جونسالو راموس بهدف ثان في الدقيقة 45.

وعاد راموس ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 57، تبعه جواو ماريو بالهدف الرابع في الدقيقة 71.

واختتم نيريس مهرجان الأهداف لـ بنفيكا في الدقيقة 77 بهدف خامس، فيما سجل ميخير هدف حفظ ماء الوجه لـ كلوب بروج في الدقيقة 87.