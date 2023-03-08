عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

نصف ساعة يوميا.. اكتشف ما يحدث لجسمك عند المشي 500 خطوة

 

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من المشي يوميا، وقد كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ألاباما، أن المشي 500 خطوة في اليوم يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية.

 

بدون عمليات تجميل.. إطلالات تبرز جمال أميرة فتحي

 

غالبا ما يصاحب ظهور الفنانة أميرة فتحي جدل كبير، بالتساؤل عن كيفية حفاظها على جمالها وشبابها بعد مرور هذه الأعوام؛ حيث أن الاختلاف ما بين شكلها قديما وحاليا ليس بالكبير.

 

تظهر في الليل.. انتبه تنميل الساقين علامة على إصابتك بهذا المرض

 

لا تظهر أعراض تجلط الأوردة العميقة (DVT) في مرحلتها الأولى، وإنما قد تظهر في مراحل المرض الأخيرة، واكتشف أغلب الأطباء أن ظهور أعراض تجلط الأوردة العميقة يكون في مراحلة الأخيرة في نصف الحالات.

 

غير لائق لقوامها.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها| شاهد

 

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإحدث ظهور لها.

 

هيرجع الشتاء تاني.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

 

حذر خبراء الأرصاد من التسرع فى تخفيف الملابس لأننا مازلنا فى فصل الشتاء والتقلبات الجوية تحدث فى مثل هذا التوقيت من كل عام.

 

عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه

 

تعاني أغلب النساء من ظهور الشعر الزائد في الوجه، وهو ما يتسبب في الإحراج الشديد لديهن، لذا كشفت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسباب ظهور الشعر الزائد فى الوجه لدى النساء.

 

تطورات حالتها الصحية.. تفاصيل إصابة وفاء عامر

 

صرحت النجمة وفاء عامر إنها حاليًا في راحة تامة بسبب تعرضها لكسر في الترقوة، وهو ما دفع طبيها  إلى نصيحتها بعدم التحرك أسبوعين، وذلك لأن إصابتها في مكان خطير بالكتف.

 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم؟

 

يعاني الكثير من الأشخاص من القلق، وعدم التمتع بنوم هادئ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك تناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم، إليك أبرز فوائد تناول ملعقة عسل قبل النوم.

 

بعد أنباء عن خطوبتها.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

 

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام.

 

ولو بكمية قليلة.. الممنوعون من الياميش في رمضان

 

الياميش والمكسرات من الأشياء المستخدمة بشكل واسع فى صناعة الحلويات والمشروبات وبعض الأطعمة الأخرى، كما أنها من العادات الغذائية التى يتبعها كثيرون خلال شهر رمضان

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الياميش رضوي الشربيني وفاء عامر النساء الشتاء التقلبات الجوية إليسا تنميل الساقين أميرة فتحي المشي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة تهز الإسكندرية.. زوج ينهي حياة زوجته وأبيها وأمها وأخيها وأبنائه

استنى متبعش.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-3-2023 في مصر

هيقلب تاني| الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الـ 6 أيام القادمة

انهيار تاريخي| شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن سعر عيار 21.. فيديو

25 جنيها بالأسبوع وأنا في ثانية إعدادي.. مفاجأة باعترافات أنوش

الدفع بـ 7 سيارات إسعاف للتعامل مع حادث قطار قليوب

تراجع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 7-3-2023

انهيار الذهب.. أحمد موسى يفجر مفاجأة على الهواء| فيديو

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة: مرض نادر ينتقل من القطط للبشر.. نوع من الجبن يصيبك بأمراض خطيرة.. تسبب في وفاة 6 شباب|كيف نحمي أنفسنا من القاتل الصامت

نشرة المرأة والصحة.. تحذير هام: الزغطة في هذه الحالة دليل على الإصابة بمرض خطير.. 10 إطلالات أثارت الجدل لـ نبيلة عبيد

نشرة المرأة والصحة : سعر خاتم خطيبة عمرو راضي يثير ضجة بالسوشيال ميديا.. توب شفاف يعرّض إلهام شاهين لانتقاد لاذع.. سبب وفاة أمريكي بعد غسل أنفه بالماء

نشرة المرأة والصحة| أطعمة فاسدة لا يجب شراؤها من الشارع تعرف عليها.. تحذير عاجل من حقنة البرد

ترشيحاتنا

خلّص على الأسرة كلها .. ننشر أسماء ضحايا جريمة الإسكندرية البشعة

جوجل يحتفل بيوم المرأة العالمي.. كيف بدأت تلك المناسبة؟

جريمة لا تغتفر..الحرس الثوري الإيراني مستعد لكشف المتورطين في قضية تسميم الطالبات

التعليم والبحث العلمي يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات الموجهة للدقهلية

احم نفسك من النصب الإلكتروني بهذه الطرق |شاهد

لعب السهل الممتنع.. نجم الزمالك السابق يعلق على أداء الأبيض أمام الترجي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زي المطاعم .. طريقة عمل كوردن بلو الدجاج

الرمع العضلى يصيب الملايين.. فما أعراضه وأسبابه

بفستان مجسم.. طليقة الفيشاوى تثير ضجة بإطلالتها

يضعف الجسم ويضر القلب.. أطعمة تعالج نقص البوتاسيوم

فيديو

جحود الأبناء.. قصة فتاة تجاهلت رسالة والدها قبل وفاته بأيام

تقلبات جوية وموجة حارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأسبوع| شاهد

لحظة خروج قطار قليوب عن مساره وبيان من النائب العام |شاهد

زلزال مدمر قادم وهذا دليلي.. فرانك هوجربيتس يتحدى الجميع بتغريدة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

إلهام أبو الفتح

نعم.. خالد ميري نقيبا

نهال علام

التنمية السيناوية والحرب الروسية

مجدي أبوزيد

صدمة الكرة المصرية

عبد المعطى أحمد

محمد صبحي و"عيلة اتعمل لها بلوك"!

اﻟﻤﺰﻳﺪ