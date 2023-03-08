نشرة المرأة والصحة: عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

نصف ساعة يوميا.. اكتشف ما يحدث لجسمك عند المشي 500 خطوة

هناك العديد من الفوائد التي يمكن جنيها من المشي يوميا، وقد كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ألاباما، أن المشي 500 خطوة في اليوم يمكن أن يقلل إلى حد كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية والسكتة الدماغية.

بدون عمليات تجميل.. إطلالات تبرز جمال أميرة فتحي

غالبا ما يصاحب ظهور الفنانة أميرة فتحي جدل كبير، بالتساؤل عن كيفية حفاظها على جمالها وشبابها بعد مرور هذه الأعوام؛ حيث أن الاختلاف ما بين شكلها قديما وحاليا ليس بالكبير.

تظهر في الليل.. انتبه تنميل الساقين علامة على إصابتك بهذا المرض

لا تظهر أعراض تجلط الأوردة العميقة (DVT) في مرحلتها الأولى، وإنما قد تظهر في مراحل المرض الأخيرة، واكتشف أغلب الأطباء أن ظهور أعراض تجلط الأوردة العميقة يكون في مراحلة الأخيرة في نصف الحالات.

غير لائق لقوامها.. إليسا تتعرض للانتقادات بسبب فستانها| شاهد

شاركت الفنانة إليسا، متابعيها فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإحدث ظهور لها.

هيرجع الشتاء تاني.. كيف تحمي نفسك من أضرار التقلبات الجوية؟

حذر خبراء الأرصاد من التسرع فى تخفيف الملابس لأننا مازلنا فى فصل الشتاء والتقلبات الجوية تحدث فى مثل هذا التوقيت من كل عام.

عادة تفعلها النساء تتسبب في ظهور شعر الوجه

تعاني أغلب النساء من ظهور الشعر الزائد في الوجه، وهو ما يتسبب في الإحراج الشديد لديهن، لذا كشفت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أسباب ظهور الشعر الزائد فى الوجه لدى النساء.

تطورات حالتها الصحية.. تفاصيل إصابة وفاء عامر

صرحت النجمة وفاء عامر إنها حاليًا في راحة تامة بسبب تعرضها لكسر في الترقوة، وهو ما دفع طبيها إلى نصيحتها بعدم التحرك أسبوعين، وذلك لأن إصابتها في مكان خطير بالكتف.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول ملعقة عسل قبل النوم؟

يعاني الكثير من الأشخاص من القلق، وعدم التمتع بنوم هادئ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك تناول معلقة من هذا الخليط قبل النوم، إليك أبرز فوائد تناول ملعقة عسل قبل النوم.

بعد أنباء عن خطوبتها.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام.

ولو بكمية قليلة.. الممنوعون من الياميش في رمضان