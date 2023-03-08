بطرق فعالة .. 7 طرق خارقة لعلاج تساقط الشعر

على الرغم من أن تساقط الشعر يعد أمرًا طبيعيًا إلى أنه يمكن علاجه بسهولة والتحكم في تساقطه الشعر وتحفيز نموه ببعض العلاجات المنزلية التالية يقدمها موقع بولد سكاي الهندي

1. التدليك



التدليك المنتظم يعزز صحة فروة الرأس وتدفق الدم. عند استخدامه مع زيوت وأقنعة الشعر المناسبة فإنه يحفز فروة الرأس ويحسن صحة الشعر يمكنك تدليك فروة رأسك يوميًا لتخفيف التوتر والضغط مع تحسين صحة شعرك أيضًا.

2. زيت جوز الهند



زيت جوز الهند يحسن الميكروبات في فروة الرأس مما يقوي بصيلات الشعر وفروة الرأس. يحتوي زيت جوز الهند على الأحماض الدهنية الضرورية التي تدخل إلى جذع الشعر وتوقف تساقط الشعر. دلكي فروة رأسك بزيت جوز الهند مرتين في الأسبوع على الأقل واتركيه لبضع ساعات أو طوال الليل قبل الاستحمام.



3. زيت الأملا



زيت الأملا يعد غني بالأحماض الدهنية الأساسية التي تقوي بصيلات الشعر لغناه بفيتامين C وتمنع الشيب المبكر للشعر.

4. زيت الخروع



يعمل زيت الخروع كعلاج للشعر وذلك لغناه بفضل مزيج مثالي من البروتينات وفيتامين E والمعادن.

5. عصير البصل



عصير البصل يحسن الدورة الدموية ويعزز نمو الشعر ويمكن أن يعالج الثعلبة البقعية بنجاح وهي حالة تسبب تساقط الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم.

كل ما عليك فعله هو مزج القليل من البصل مع زيت الأرجان وتطبيقه على فروة رأسك وشعرك وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالشامبو.

6. الليمون



استخدم عصير الليمون الطازج أو استخدم زيت الليمون الأساسي المخفف كقناع يساعد على نمو الشعر

7. ماسك البيض



قناع البيض رائع لتغذية شعرك وإعادة بناء الشعر التالف والجاف مما يجعله ناعمًا ومرطبًا لتطبيقه يمكن أخذ 2 بيضة وملعقتين صغيرتين من الزبادي الطازج لعمل ماسك وضعيه على شعرك وانتظري 30 دقيقة قبل غسل شعرك بالشامبو للحصول على أفضل النتائج.