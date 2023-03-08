أحمد السقا يبدأ تصوير مسلسل "حرب" للعرض فى رمضان 2023

بدأ الفنان أحمد السقا تصوير أول مشاهد مسلسل “ حرب” والذى يخوض به الماراثون الرمضانى 2023 ليكون أخر المنضمين لنجوم رمضان 2023.

مسلسل “حرب” من إخراج أحمد نادر جلال ويتكون المسلسل من 10 حلقات فقط.

تسبب الفنان أحمد السقا في حالة كبيرة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بعد ظهوره المقلق في برومو الموسم السابع من مسلسل الكبير أوي، المقرر عرضه في دراما رمضان 2023.

ظهر أحمد السقا في برومو مسلسل “الكبير أوي”، وكانت ملامحه متغيرة بشكل يثير الشكوك حول مرضه وهو سر اختفائه أيضا خلال الفترة الماضية، وعدم مشاركته بعمل كامل في رمضان.

وفي محاولة منه لحسم الجدل، طرح أحمد السقا جلسة تصوير جديدة له عبر حسابه على إنستجرام، برفقة حصانه، ولكنها زادت من الأزمة، ويتضح من الرؤية أنها معدلة بواسطة “الفوتوشوب"، وبدلا من تحسين ملامحه المريضة، أظهرته بسن صغيرة.

وقال محمد حسن مدير أعمال أحمد السقا، لـ صدى البلد: إن أحمد السقا بخير ولا يعاني من أى شي وظهوره اللافت فى الكبير أوى كان بسبب تغيير فى اللوك، حيث قرر أن يظهر بشكل مختلف فى الكبير والخاصة بتسريحة الشعر الذى أعاده إلى الخلف وهو ما لم يتعود الجمهور عليه منه".

أحمد السقا الذي يبلغ من العمر 50 عاما، اختفى مؤخرا من الظهور الإعلامي، بعدما تم تكريمه في عدد من المناسبات على دوره في مسلسل الاختيار العام الماضي، ولكن ظهوره كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي كان مختلفا.

ينتظر أحمد السقا عرض فيلمه الجديد “السرب”، بعد تأجيله عدة مرات رغم الانتهاء من تحضيراته الأخيرة، ومن المتوقع طرحه في عيد الفطر المبارك.