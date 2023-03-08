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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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احم نفسك من النصب الإلكتروني بهذه الطرق |شاهد

النصب الإلكتروني
النصب الإلكتروني

كشف المهندس أحمد والى، خبير أمن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات، تفاصيل هامة عن النصب الإلكتروني، مشيراً إلى أن النصب الإلكتروني زاد بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

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عضو بالشيوخ تطالب بتدشين حملات لتوعية المواطنين بمخاطر النصب الإلكتروني


وأضاف أحمد والي،في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن لا يجب ألا تثق فى أى شخص لا تعرفه، لأنه قد يبتزك ماليا وأخلاقيا أو يرسل إليك فيروس، ولا تصدق من يقول لك: سأعطيك مالا، لأنه لا أحد يعرفك سيعطيك مالا ولن يحول لك شخص أى مبالغ مالية عن طريق الإنترنت.

وتابع المهندس أحمد والى، خبير أمن المعلومات ورئيس قسم نقل المعلومات، أن بعض الناس تتفاعل مع الإيميلات ويتم النصب عليها، مؤكدا لا تصدق من يطلب منك وضع باسوورد على فيس بوك، ولا تفتح لينك من مصدر مجهول.
 


 

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