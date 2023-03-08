السعودية: سوريا قد تعود إلى الجامعة العربية

كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أن زيادة التواصل مع سوريا قد يمهد الطريق لعودتها إلى جامعة الدول العربية، لكن من السابق لأوانه في الوقت الحالي مناقشة مثل هذه الخطوة.

ووفقا لوكالة “رويترز” للأنباء، جدد الأمير فيصل بن فرحان التأكيد على أن الإجماع يتزايد في العالم العربي على أن الحوار مع دمشق ضروري خاصة لمعالجة الوضع الإنساني هناك".

وأشار إلى أن هذا يؤدي في النهاية إلى عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وما إلى ذلك.

وأضاف: "لكن يمكنني القول، إن هناك توافقا في الآراء في العالم العربي، والوضع الراهن لا يمكن أن يستمر، وهذا يعني أنه يتعين علينا إيجاد سبيل لتجاوزه".