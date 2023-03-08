تعرف على أكثر 10 ماركات ترخيص للسيارات فى مصر .. تفاصيل

أعلنت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، عن أرقام مبيعات السيارات الملاكي في السوق المحلي المصري خلال فبراير الماضي من خلال الترخيص .
واوضحت مجمعة التأمين الاجباري على السيارات وبالتعاون مع الادارة العامة للمرور ، ان عدد السيارات الملاكي التي تم ترخيصها في مصر كسيارات جديدة خلال فبراير ، يبلغ 5673 سيارة تم ترخيصها في مختلف وحدات المرور في مصر .
كما بينت أرقام مجمعة التأمين الاجباري على السيارات ، مبيعات المركبات بصورة اجمالية في مصر كمركبات زيرو مرخصة محلياً في فبراير 2023 .
اما عن تفاصيل ترتيب شركات السيارات الملاكي في فبراير ، فتاتى اكثر 10 ماركات ترخيص للسيارات فى مصر الشهر الماضى ، كما يلى :
1- شيري بعدد 628 سيارة.
2- مرسيدس بعدد 463 سيارة.
3- سوزوكي بعدد 456 سيارة.
4- سكودا بعدد 359 سيارة.
5- نيسان بعدد 350 سيارة.
6- بي واي دي بعدد 320 سيارة.
7- كيا بعدد 326 سيارة.
8- MG بعدد 312 سيارة.
9- هيونداي بعدد 236 سيارة.
10- رينو بعدد 220 سيارة.