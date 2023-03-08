إعلان نتيجة قرعة الحج 2023 بهيئة ميناء دمياط |صور

أعلنت هيئة ميناء دمياط، في بيان صادر عنها نتيجة قرعة الحج 2023 والخاصة بهيئة الميناء.

جاء ذلك تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير ،وزير النقل ،وفى إطار اهتمام هيئة ميناء دمياط بالجانب الاجتماعى ورعاية العاملين..

وأشرف على القرعة، اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ، حيث أشرف على إجراءات القرعة العلنية على الحج التابع لوزارة النقل للعام الحالي ، بحضور عدد من قيادات هيئة ميناء دمياط.

وتقدم عدد من العاملين والعاملات من أجل الفوز بعدد ( 2 ) تأشيرة مخصصة من الوزارة لهيئة الميناء ، وبعد عرض رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية الشروط والضوابط الخاصة بالحج لهذا العام ، و التأكد من استيفاء جميع المتقدمين لهذه الشروط تم سحب القرعة و إعلان الفائزين بالحج لهذا العام ، كما تم ترشيح عدد 2 من العاملين احتياطياً كبدلاء لأى زميل يقدم اعتذارًا .

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