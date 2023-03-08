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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيريرا رجع بتاع زمان.. شوبير يتحدث عن فوز الزمالك على الترجي التونسي

مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك، لمباراته أمام الترجي التونسي، في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

وفاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على الترجي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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فيريرا اشتغل صح في مباراة الزمالك والترجي

وقال الإعلامي أحمد شوبير، عبر برنامجه الإذاعي: فيريرا مدرب الزمالك، اشتغل صح، ورجع بتاع زمان، ووضع التشكيل، وكل لاعب في مركزه، ونجح الفريق في تسجيل هدف مبكر، والهدف الثالث في الوقت بدل الضائع. 

وأضاف أحمد شوبير: هدف الزمالك الأول؛ جاء نتيجة تطبيق لاعبيه للضغط بشكل جيد، من قبل الثلاثي “سيف جعفر وسيف الجزيري وزيزو”؛ ما جعل دفاعات الترجي في حالة ارتباك وتخطئ. 

واستطرد شوبير: زيزو لعب في مكانه؛ فظهر بقوة، وسيف جعفر نجح في تسجيل أول أهدافه في بطولات إفريقيا.

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