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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجامعة العربية تدين المجزرة الدموية المرتكبة من الاحتلال في جنين

صدى البلد

 أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات المجزرة الدموية الجديدة التي ارتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلي أمس خلال اقتحام قواته الخاصة مدينة جنين ومخيمها، والتي أسفرت عن إستشهاد 6 مواطنين وإصابة العشرات، إضافة لاستهداف المنازل، وتخريب الممتلكات.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح صحافي له اليوم بشأن إعتداءات جيش الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها، إن هذه المجزرة الدموية الجديدة وهي الرابعة منذ بداية العام 2023، والتي تأتي في سياق الحرب المفتوحة التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف ووزرائها العنصريين المحرضين، وامتداداً لسلسلة المجازر والجرائم المتواصلة والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في مدن جنين ونابلس وأريحا وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية. كما وتدين الأمانة العامة اقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، في أول أيام "عيد المساخر" اليهودي، بحماية من جيش الاحتلال، وكذلك استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية المتصاعدة اليومية على بلدة حوارة بمدينة نابلس والاعتداءات الهمجية على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، استمراراً لممارسة إرهاب الدولة الرسمي المنظم والانتهاكات الجسيمة لكل الأعراف الدولية وأبسط قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وحملت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيانها، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة والخطيرة، وعن تداعياتها على الوضع المتدهور في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنعكاساتها الإقليمية والدولية، مطالبة المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والمعنية الفاعلة، بالتدخل الفوري لوقف المجازر في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية التي يذهب ضحيتها العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني من تلك الجرائم التي توجب مساءلة مرتكبيها طبقاً لمبادئ القانون الدولي وأحكامه، وعدم السماح للجناة بالإفلات من العقاب، وإنصاف الشعب الفلسطيني في تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس كباقي شعوب العالم.

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