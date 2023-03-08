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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار عاجل من محمود الخطيب قبل مباراة الأهلي وصن داونز

محمود الخطيب
محمود الخطيب

قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، السفر رفقة بعثة الفريق إلى جنوب إفريقيا، قبل المواجهة المنتظرة أمام صن داونز، في دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد صن داونز، يوم السبت المقبل، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، القاهرة في الثانية ظهر اليوم على متن طائرة خاصة متجهة إلى جنوب إفريقيا؛ استعدادا لمباراة الفريق أمام صن داونز، المقرر لها السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد كلف طارق قنديل برئاسة بعثة الفريق خلال رحلتيه إلى جنوب إفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات، ثم الكاميرون لمواجهة القطن يوم 17 مارس الجاري في الجولة الخامسة.

واطمأن طارق قنديل، على كافة الترتيبات الإدارية قبل سفر البعثة من خلال اتصالاته مع مسئولي السفارة والتواصل الدائم مع الجهاز الإداري.

واستأنف الفريق مرانه اليوم استعدادا لمباراة صن داونز، حيث أدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة المقاولون العرب أمس الثلاثاء ببطولة الدوري تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة على ملعب التتش.

وحقق الأهلي فوزا مهما على نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف أمس الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لبطولة الدوري ليرتفع رصيد الفريق إلى 44 نقطة عزز بها صدارته للبطولة.

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