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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. بيان عاجل من المصرف المركزي بشأن الليرة

مصرف سوريا المركزي
مصرف سوريا المركزي

حدد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، في نشرة الحوالات والصرافة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7150 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، جاء في نشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم الأربعاء عن المركزي، أنه تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 7531.10 ليرة لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة، حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد في نشرة الحوالات والصرافة السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 7100 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7589.19 ليرة سورية لليورو الواحد.

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