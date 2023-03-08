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تعليم

خبير: تعزيز مهارات الطالبات الإبداعية والابتكارية يساعد في تحسين جودة العمل

طلاب
طلاب

أكد الدكتور محمد فتح الله، أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن تحويل الطالبات إلى نماذج ناجحة ومبدعة، عبر منحهن الثقة الكاملة في الابتكار والإبداع، لتمكينهن من الوصول إلى النجاح والتميز في مجالات مختلفة، يلعب دوراً مهماً في تحقيق النجاح العالمي في العصر الحديث، فالشركات والمؤسسات الناجحة تعتمد على الابتكار لتطوير منتجاتها وخدماتها وتحسينها، ولذلك فإن طالبات الجامعات المبدعات مصدر هام للابتكار والإبداع، حيث يمتلكن القدرة على تطوير الحلول الجديدة للمشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع.

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وقال أستاذ القياس والتقويم بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن طالبات الجامعات يمثلن الجيل الجديد من العمالة والموظفين، فإن تعزيز مهاراتهن الإبداعية والابتكارية يمكن أن يساعد في تحسين جودة العمل وتحسين المنتجات والخدمات وتقديم حلول جديدة للمشكلات، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لطالبات الجامعة المبدعات أن يساعدن في إيجاد فرص عمل جديدة ومشاريع ريادية تساعد في تطوير المجتمع وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وأضاف الدكتور محمد فتح الله، أن هناك العديد من الجامعات تكيفت بسرعة مع هذا التغيير، واتخذت من الإبداع عاملا رئيسيا، وتقوم بالفعل بإعداد الطلاب لوظائف الغد، من خلال توسيع مجالات الدراسات المقدمة في هذه الجامعات لتشمل: الذكاء الاصطناعي، والإعلام الجديد، والهندسة الوراثية، والحلول الخضراء والتغذية، إضافة إلى العديد من التخصصات التي لم تكن تقدم في الجامعات من قبل.

وأوضح الخبير التربوي، أن الهدف من تحويل الطالبات إلى نماذج ناجحة ومبدعة عبر منحهن الثقة الكاملة في الابتكار والإبداع، يتمثل في:

- تعزيز ثقافة الإبتكار والإبداع في مجتمع.

- تشجيع طالبات الجامعة على تقديم أفكارهن وتحويلها إلى ابتكارات ذات قيمة اقتصادية.

- تسهيل تطبيق الأفكار المبتكرة ونقلها واستغلالها .

- الإسهام في إعداد جيل واعٍ وبناء شخصيات متوازنة معرفياً وسلوكياً ومهارياً.

- المساهمة في نقل الابتكارات الواعدة من الجامعة إلى الصناعة.

- تحفيز المبدعات والاستثمار في ابتكاراتهن ومواهبهن بهدف خدمة المجتمع.

- تسويق الابتكارات والأفكار البحثية المتميزة.

- تعزيز العلاقة بين المستثمرين والمبتكرين.

- توفير فرص عمل للمبتكرين.

- دعم مشاريع بحثية محددة والتي تبدأ بفكرة مبتكرة.

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