مستشفى الفن "عرض مستمر"| دعاء رجب تنجو من الموت.. إصابة صابر الرباعى.. وشيرين الطحان تشكو أزمة قلبية

شهدت الساحة الفنية فى الفترة الأخيرة، تعرض عدد من النجوم الى أزمات صحية شديدة حيث أثاروا حالة من الجدل الواسع عبر السوشيال ميديا، ونرصد فى التقرير التالى أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى أزمات صحية.

شيرين الطحان

تعرضت الفنانة شيرين الطحان لأزمة صحية كبيرة أدت لدخولها المستشفى حيث كانت تعانى من مشاكل في القلب والرئة وخلل في البوتاسيوم ومكونات الدم مما تسبب في حدوث مضاعفات شديدة.

كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة شيرين الطحان بمرض السرطان نقلا عن إحدى صديقاتها، فهل هذه الأعراض ترتبط بمرض السرطان فقط أم أن هناك أسبابا أخرى لها؟

كشفت الفنانة نهال عنبر أن الفنانة شيرين الطحان تعاني من بعض المشاكل الصحية التي أدت إلى دخولها العناية المركزة.

وأضافت نهال عنبر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها على تواصل دائم مع الأطباء المتابعين لحالة شيرين الصحية، وأكدوا أنها تعاني من عدة مشاكل صحية.

وعن إصابتها بالسرطان رفضت نهال التأكيد، مشيرة إلى أنها سوف تعلن عن تفاصيل حالتها بالكامل بعد الإطمئنان عليها من الطاقم الطبي المعالج.

صابر الرباعى

بينما حرص الفنان صابر الرباعي ، على حضور حفل تكريم الإعلامية منى الشاذلي من جانب وزارة الثقافة التونسية، وذلك على هامش تقديمها لمهرجان الموسيقى التونسية.

وظهر صابر الرباعي، فى الحفل وهو مصابا فى يده اليمنى ، وهو ما ظهر فى عدد من الصور التي تم التقطها له.

دعاء رجب

أما الفنانة دعاء رجب تعرضت لحادث سيارة اليوم، ونشرت صورة لسيارة محطمة عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام».

وعلقت دعاء رجب على الصورة قائلة: «الحمدلله قدر الله وما شاء فعل».

ونشرت الفنانة دعاء رجب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لها من كواليس مسلسلها الجديد "إزي الصحة"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم.

المفاجأة أن الفنانة دعاء رجب تخلت عن حجابها بشكل كامل فى هذه الصورة بعدما كانت تحرص الفترة الماضية على ارتداء "إيشارب" يغطي جزءا من شعرها.

ابن محمد ثروت

وكشف المطرب محمد ثروت، تطورات الحالة الصحية لابنه المخرج أحمد ثروت؛ بعد إصابته بجلطة فى شريان حساس.

ونشر محمد ثروت على حسابه على "فيس بوك"، صورة برفقة ابنه على سرير المرض، وكتب: "حابب أشكر كل اللي سأل عن ابني أحمد ثروت وإن شاء الله ربنا يستجيب لدعواتكم يارب العالمين، وحابب أطمنكم الحمد لله أحمد في تقدم واستجابة للعلاج من الجلطة وهو الآن يخضع لبروتوكول طبي لجهاز المناعة والجهاز العصبي".

وأضاف محمد ثروت: "ورسالة إلى ابني حبيبي المحارب.. ربنا يتمم شفائك على خير ويحبب فيك خلقه أكتر وأكتر ولا شيء يهم غير الصحة وترجع تنور الدنيا بشقاوتك تاني يا حبيبي".

وكانت كشفت إحدى أقارب نجل الفنان محمد ثروت، تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله الي المستشفى إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجأة.

وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد": تعرض لجلطة في العصب الخامس والسابع، وهو الآن تحت الملاحظة، ولم يتحدد موعد خروجه بعد من المستشفى"، طالبة من الجميع الدعاء له.

بروس ويليس

كما أعلنت عائلة الفنان العالمي بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي، بعد تشخيصه بمرض الحبسة الكلامية التي منعته عن التمثيل.

وأصدرت عائلة بروس ويليس ،بيانا، من خلال حسابه الرسمي على تطبيق الانستجرام، جاء به الآتي: “ أردنا أن نقدم لكم تحديثًا عن حالة بروس ويليس؛ حيث أصبح لدينا الآن فهما أعمق لما يمر به .. منذ إعلاننا إصابته بالحبسة الكلامية عام 2022، تطورت الحالة، وتم تشخيصه بـ الخرف الجبهي الصدغي (المعروف باسم FTD)”.