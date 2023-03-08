عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المشرف على مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر: القادم سيشهد المزيد من المفاجآت

الدكتور هاني هلال
الدكتور هاني هلال

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر، إنه سيتم استكمال الرحلة، والقادم سيكون به المزيد من الاكتشافات؛ بتأكيد من وزارة الآثار أيضا، والتي شكلت لجنة لمتابعة المشروع، برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأضاف "هلال"، لـ"صدى البلد"، أنه توجد مجموعة من العلماء الأجانب الذين يتابعون عملنا، حيث نقدم تقارير سنوية بما وصلنا إليه؛ لتجديد التصاريح، لكن هذا العام، كان هناك تأكيد شديد على أهمية استكمال الأعمال، وبذلك يمكن القول، إن ما أعلناه من اكتشاف؛ ليس نهاية الأمر؛ وإنما هو مجرد بداية.

وتابع "حصلنا على موافقات من الجامعة، واللجنة الدائمة للآثار، واللجنة المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وقمنا بالعديد من الإجراءات، وأنهينا كل التصاريح اللازمة، خاصة وأننا كان لدينا أجانب في الفريق؛ لذا فلا بد من وجود تصاريح أخرى خاصة بعملهم، ومن بعدها كانت انطلاقة عمل الفريق في أكتوبر 2015".

 

وزير التعليم العالي التعليم العالي وزارة الآثار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

145 جنيهًا|انهيار أسعار الذهب عالميًا.. ومفاجأة في عيار 21 الآن بعد التراجع

40 جنيهًا.. مفاجأة سارة في أسعار الدواجن الحية والبانيه الآن

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

هتخسر.. أحمد شوبير يفتح النار على مهاجم الأهلي

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

مفيش رسوم.. خبير يكشف الفرق بين الكريدت والديبت في الـ ATM

صراخ هستيري.. شاهد لحظة وقوع زلزال توقعه العالم الهولندي بالفلبين| فيديو

موضوعات متعلقة

البحث العلمي تعلن عن وظائف جديدة شاغرة.. تفاصيل

إعلان نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات

توقيع اتفاقية تعاون بين جامعتي الإسكندرية الأهلية وإيست لندن

هاني هلال: اكتشاف ممر الهرم الأكبر خوفو محل اهتمام العالم كله

وزير التعليم العالي يفتتح ملتقى ومعرض ايديوجيت 2023

مقترحات لتطوير المناهج.. ننشر توصيات فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي

ارتفاع منسوب المياه بالإسكندرية وبورسعيد .. هل الزلزال السبب؟

ينتهي الجمعة المقبل.. تفاصيل التقديم للبحث العلمي بمقترحات جديدة

ترشيحاتنا

عملت خدي مداس.. صاحب تمثال مجدي يعقوب يفتح النار على صندوق التنمية الثقافية

بيان عاجل من ألمانيا بشأن السفينه المستخدمة في تفجير نورد ستريم

السيسي يستقبل وزير دفاع أمريكا.. ويؤكد حرصه على تدعيم الشراكة الاستراتيجية

سائق قطار قليوب خلال التحقيقات: معرفتش اتحكم في القيادة ونسيت مكان التهدئة

بسبب هذه البطاريات.. شاهد لحظة انفجار منزل في بريطانيا

حول الزلزال المرتقب|العالم الهولندي يدخل في صدام مع أحد مهندسي وكالة ناسا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. ميرهان حسين تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

بـ«جيب أخضر».. درة تخطف الأنظار بلوك ناعم احتفالا باليوم العالمي للمرأة

عن 128 عاما.. وفاة الأفريقية جوانا مازيبوكو أكبر معمرة في العالم

أطفال أورام قنا تتفاعل مع عروض مسرح الجنوب.. صور

فيديو

زلازل تركيا المدمرة .. ظاهرة غريبة في كهرمان مرعش بسبب الهزات الأرضية "فيديوجراف"

وزير الدفاع يضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد

بعد غياب طويل.. مجدي أبو عميرة يكشف كواليس حوار جمعه بأميرة العايدي وروجينا

مقلب.. كريم فهمي يصيب ريهام عبدالغفور بالفزع في كواليس «أزمة منتصف العمر»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ