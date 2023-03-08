المشرف على مشروع اكتشاف ممر الهرم الأكبر: القادم سيشهد المزيد من المفاجآت

قال الدكتور هاني هلال، وزير التعليم العالي الأسبق، والمشرف على مشروع الفريق البحثي لاكتشاف ممر جديد بالوجه الشمالي للهرم الأكبر، إنه سيتم استكمال الرحلة، والقادم سيكون به المزيد من الاكتشافات؛ بتأكيد من وزارة الآثار أيضا، والتي شكلت لجنة لمتابعة المشروع، برئاسة الدكتور زاهي حواس.

وأضاف "هلال"، لـ"صدى البلد"، أنه توجد مجموعة من العلماء الأجانب الذين يتابعون عملنا، حيث نقدم تقارير سنوية بما وصلنا إليه؛ لتجديد التصاريح، لكن هذا العام، كان هناك تأكيد شديد على أهمية استكمال الأعمال، وبذلك يمكن القول، إن ما أعلناه من اكتشاف؛ ليس نهاية الأمر؛ وإنما هو مجرد بداية.

وتابع "حصلنا على موافقات من الجامعة، واللجنة الدائمة للآثار، واللجنة المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، وقمنا بالعديد من الإجراءات، وأنهينا كل التصاريح اللازمة، خاصة وأننا كان لدينا أجانب في الفريق؛ لذا فلا بد من وجود تصاريح أخرى خاصة بعملهم، ومن بعدها كانت انطلاقة عمل الفريق في أكتوبر 2015".