الجروبات تحذف نفسها بعد فترة محددة .. خاصية جديدة في WhatsApp

أصبح تطبيق واتساب WhatsApp خلال سنوات معدودة هو تطبيق الدردشة الأكثر شيوعا والأكثر موثوقية من بين خدمات المراسلة كلها ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الشركة الأم، ميتا Meta المستمرة لإضافة ميزات وخدمات جديدة تجذب مزيد من الجمهور إلى استخدام التطبيق.

وفقا لتقرير موقع androidpolice بعض الميزات مثل الربط بين الأجهزة المختلفة لتلقي الرسائل والرد عليها سواء على الموبايل أو من خلال اللاب توب كان له تأثير إيجابي على جذب المستخدمين، والترقيات الأكثر حداثة مثل تلاشي الرسائل بعد فترة زمنية لاقت ترحيب على استحياء.

WhatsApp

قد يوسع WhatsApp قريبًا مجموعة خيارات تلاشي الرسائل بعد فترة محددة أو ما يعرف بالتدمير الذاتي للرسائل، لتشمل الدردشات الجماعية على الجروبات وبالتالي يمكن ضبط الرسالة أو ضبط الجروب ككل ليتلاشى بعد مدة زمنية محددة أو تاريخ صلاحية محدد مثل المنتجات الغذائية.

في الوقت الحالي ، تشتمل خيارات المراسلة ذاتية التدمير في واتس اب WhatsApp على اختفاء الرسائل بعد فترة معينة، أو العرض مرة واحدة ثم تختفي الرسالة بعد قرائتها أو مع تحديثات الحالة. يعمل آخر تحديث تجريبي من واتس آب TestFlight التجريبي الخاص بأجهزة آيفون iPhone (الإصدار 2.23.5.71) على إصلاح بعض الأخطاء البرمجية أو الباج Bugs، مع ميزة دعم الدردشات الجماعية ذاتية التدمير.

تكشف لقطات الشاشة الميزة الموجودة على iPhone وخيارات التدمير الذاتي للمجموعات وفقا لجدول زمني يتم اختياره وضبط توقيته، يمكن إلغاء الجروب بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو تاريخ مخصص وفقا للأدمن، كما يمكن إعادة ضبط البرمجة حتى تلغي الحذف.

مع الوصول لتاريخ الصلاحية المحدد للجروب سوف تصل للمستخدمين رسالة بـ "مطالبة المشاركين بتنظيف المجموعات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية"، وحتى الآن من غير الواضح كيف سينظف المستخدمين رسائلهم، ما زال الخاصية الجديد يكتنفها بعض الغموض وهي ما زالت في طور التكوين.

إذا تم طرح هذه الميزة على نظام تشغيل IOS لهواتف آيفون iPhone، بالتأكيد ستصل لأجهزة أندرويد في وقت لاحق، بعد أن تكون بالفعل الميزة موجودة وتم تجربتها.