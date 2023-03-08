عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

الجروبات تحذف نفسها بعد فترة محددة .. خاصية جديدة في WhatsApp

WhatsApp
WhatsApp

أصبح تطبيق  واتساب  WhatsApp خلال سنوات معدودة هو تطبيق الدردشة الأكثر شيوعا والأكثر موثوقية من بين خدمات المراسلة كلها ويعود الفضل في ذلك إلى جهود الشركة الأم، ميتا  Meta المستمرة لإضافة ميزات وخدمات جديدة تجذب مزيد من الجمهور إلى استخدام التطبيق. 

وفقا لتقرير موقع androidpolice بعض الميزات مثل الربط بين الأجهزة المختلفة لتلقي الرسائل والرد عليها سواء على الموبايل أو من خلال اللاب توب كان له تأثير إيجابي على جذب المستخدمين، والترقيات الأكثر حداثة مثل تلاشي الرسائل بعد فترة زمنية لاقت ترحيب على استحياء.

WhatsApp 

قد يوسع  WhatsApp  قريبًا مجموعة خيارات تلاشي الرسائل بعد فترة محددة أو ما يعرف بالتدمير الذاتي للرسائل، لتشمل الدردشات الجماعية على الجروبات وبالتالي يمكن ضبط الرسالة أو ضبط الجروب ككل ليتلاشى بعد مدة زمنية محددة أو تاريخ صلاحية محدد مثل المنتجات الغذائية.

في الوقت الحالي ، تشتمل خيارات المراسلة ذاتية التدمير في واتس اب WhatsApp على اختفاء الرسائل بعد فترة معينة، أو العرض مرة واحدة ثم تختفي الرسالة بعد قرائتها أو مع تحديثات الحالة. يعمل آخر تحديث تجريبي من واتس آب TestFlight التجريبي الخاص بأجهزة آيفون iPhone (الإصدار 2.23.5.71) على إصلاح بعض الأخطاء البرمجية أو الباج Bugs، مع ميزة دعم الدردشات الجماعية ذاتية التدمير. 

تكشف لقطات الشاشة الميزة الموجودة على iPhone وخيارات التدمير الذاتي للمجموعات وفقا لجدول زمني يتم اختياره وضبط توقيته، يمكن إلغاء الجروب بعد يوم أو أسبوع أو شهر أو تاريخ مخصص وفقا للأدمن، كما يمكن إعادة ضبط البرمجة حتى تلغي الحذف.

بيان عاجل من المفوضية الأوروبية بشأن استخدام تطبيق واتس آب

لإنجاز مهام متعددة.. واتس آب تضيف ميزة الصورة داخل الصورة لهواتف آيفون

مع الوصول لتاريخ الصلاحية المحدد للجروب سوف تصل للمستخدمين رسالة بـ "مطالبة المشاركين بتنظيف المجموعات قبل تاريخ انتهاء الصلاحية"، وحتى الآن من غير الواضح كيف سينظف المستخدمين رسائلهم، ما زال الخاصية الجديد يكتنفها بعض الغموض وهي ما زالت في طور التكوين.

إذا تم طرح هذه الميزة على نظام تشغيل IOS لهواتف آيفون iPhone، بالتأكيد ستصل لأجهزة أندرويد في وقت لاحق، بعد أن تكون بالفعل الميزة موجودة وتم تجربتها.

WhatsApp واتساب Meta ميتا الجروبات واتس اب iPhone آيفون iOS أندرويد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

موضوعات متعلقة

موقع Reddit أصبح شبه TikTok.. واجهة مستخدم وإمكانيات جديدة

مفاجأة غريبة.. Apple تلغي بعض الميزات مع iPhone 15 الجديد

ينافس Oppo Find N2 Flip..أعرف مواصفات هاتف Vivo X Flip القابل للطي

كواليس أزمة انقطاع خدمة تويتر.. مهندس من اختيار إيلون ماسك هو السبب

استحوذت على قطاع خدمة العملاء.. مايكروسوفت تدمج CoPilot في برامج دايناميكس 365

سرقة أموال 5000 ضحية.. تكنولوجيا استنساخ الأصوات تستخدم في النصب

بقوة شحن 100 وات.. شاومي تستعد لإطلاق مجموعة هواتف ذكية متوسطة

بمعالج Snapdragon… تسريب مواصفات تابلت أوبو Oppo Pad 2

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

بيراميدز في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز فيوتشر على الجيش الملكي

حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

توتنهام يتعادل مع ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

شاهد.. الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان / أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

الخطة اتغيرت.. سبب وحيد يمنع رحيل محمد صلاح عن ليفربول| تفاصيل

فيديو

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ