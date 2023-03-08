أكاديمي : زراعة 630 ألف فدان بنجر السكر في مصر

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد استاذ الزراعة بجامعة عين شمس أن محصول بنجر السكر من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي ساعدت مصر بشكر كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي الآن في سلعة السكر بنسبة 90%، وأن مصر سابقا كانت تعتمد على إنتاج سلعة السكر فقط من قصب السكر.

وتابع أحمد أبو اليزيد خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "اكسترا نيوز" أن مصر لديها حوالي 340 ألف فدان مزروع بقصب السكر في الوجه القبلي، وسابقا في السبعينيات محصول البنجر لم يكن متواجد بـ مصر، لكل عندما دخل محصول بنجر السكر مصر كان يعتبر فرصة بديلة ومكملة للإنتاج السكر منه وبدأ ينتشر بشكل كبير وأصبح الاهتمام به مكثف.

إنتاج 12.5 مليون طن من محصول بنجر السكر

ونوه أحمد أبو اليزيد أن المشروعات القومية التي تم إنشائها في مصر مؤخرا مثل مشروع مستقبل مصر ومشروع الـ 1.5 مليون فدان كل المشروعات الخاصة بـ استصلاح للأراضي بدأ يتنشر فيها زراعة محصول بنجر السكر، والذي أدى الى انتشار مساحة لا تقل عن 630 ألف فدان مزروعة بمحصول بنجر السكر بتقدم ما لا يقل عن 12.5 مليون طن من المحصول.