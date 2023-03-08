تصدر المجموعة.. بيراميدز يقسو على أسكو كارا ويفوز 4-1 في الكونفدرالية

سحق فريق بيراميدز نظيره اسكو كارا 4-1 من المباراة التي تقام حاليا في دولة توجو في إطار مرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الافريقي الكونفيدرالية.

وجاءت أهداف بيراميدز في الدقائق 3 ، 27 ، 36 ، 64 عن طريق فخر الدين بن يوسف ومصطفي فتحي “هدفين” وإسلام عيسي .

وأحرز كانجنيفي اماتشوتشوي الهدف الوحيد لفريق أسكو كارا في الدقيقة 67.

ويتصدر بيراميدز المجموعة مؤقتاً برصيد 8 نقاط وبينتظر لقاء فيوتشر والجيش الملكي التي ستقام بعد قليل وتجمد أسكو كارا في المركز الأخير.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد توفيق - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إسلام عيسى - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمود دونجا - محمد صادق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - فخري لاكاي

وخرج من القائمة، الحارس الشاب يوسف نادر ولاعب الوسط محمود صابر.