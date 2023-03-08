زيارة الرئيس التركي وزوجته عائلات ضحايا متضرري الزلزال..صور

أعلنت السيدة الأولي التركية أمينة أردوغان، زيارتها برفقة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلي أهالي الضحايا و المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا.

ونشرت أمينة أردوغان عدة صور وعلقت :" يمكننا فقط التخفيف من آثار الكارثة التي حُفرت في ذاكرتنا وقلوبنا من خلال دعم بعضنا البعض وزيادة التعاطف".

واضافت السيدة الاولي لتركيا:" أشارك من صميم قلب أخينا هوليا جلبي الذي قمنا بزيارته في أنقرة وعائلته ، وأطلب من ربي الصبر".

عرضت قناة العربية تقريرا عما يفعله الناجون من زلزال تركيا عقب وقوعه بالدولتين منذ شهر مخلفا خسائر فادحة.

وحسب التقرير، فإن آلاف الأسر الناجية من الزلازل فى تركيا يقومون بنبش الأنقاض بحثا عن مدخراتهم الذهبية بعد أن فقدوا كل شيء.

المعدن الثمين

وأكد التقرير، أن أغلب المواطنين فى تركيا يحفظون مدخراتهم على شكل عملات ذهبية أو مجوهرات، وهي وسيلة تقليدية متبعة حيث أن اقتناء المعدن النفيس في المنزل أفضل من إيداع النقود في البنوك ويكون بعيدا أن التضخم أو انخفاض قيمة الليرة التركية.