طالب بهندسة المطرية : مسابقة tripl s تربطنا بسوق العمل

تستعد جامعة حلوان هذا العام لإقامة فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .



ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة.

وصرح الطالب يوسف علي بهندسة المطرية التابعة لجامعة حلوان بأن فكرة المسابقة تحاكي المسابقات العالمية فى مجال الهندسة وتساهم فى تطوير التعليم والبحث العلمي، وتعد المسابقة من أكبر المسابقات العلمية الهندسية على مستوى الجامعات التي تهتم بالإنشاءات الهندسية الصعبة والمميزة لإخراج أفضل واقوى المشاريع الممكنة التى يتم تصميمها وتنفيذها ودعم الابتكار، وربط الدراسة النظرية بالتطبيق العملي وأيضا العمل على توجيه أفكار الطلاب في الاتجاه الذي يؤهلهم لكي يكونوا مهندسين ذوي فكر وإبداع.

ويعد هذا العام هو العام السادس للمسابقة ونتيجة لنجاحها ستكون المسابقة في موسمها السادس منافسة بين مختلف جامعات مصر لتبادل المعرفة والثقافات بين طلاب الجامعات فى منافسة حضارية .

وكشفت الطالب يوسف بهندسة المطرية ان المسابقة تعد هي الأولي من نوعها في الجامعات الحكومية، وهذا العام يشترك بها عدد كبير من المشاريع من كافة أنحاء الجمهورية، وتدفع هذه المسابقة الطلاب على البحث العلمي وربط الدراسة النظرية بمجالات وسوق العمل.