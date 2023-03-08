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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس : الكنيسة تحتفل غدا بتذكار نياحة كيرلس السادس

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الكنيسة تحتفل بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس السادس غدًا، مقدما نبذة عن القديس البابا كيرلس الذي قضى حوالي ١٢ سنة في البطريركية، واعتراف المجمع المقدس للكنيسة بقداسته في ٢٠١٣.

وقال البابا تواضروس الثاني - في كلمته خلال عظته الأسبوعية مساء اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية - "غدًا نحتفل في الكنيسة القبطية بتذكار نياحة القديس البابا كيرلس، والبابا كيرلس كما نعرف أنه كان بطريركًا من عام ١٩٥٩ إلى عام ١٩٧١، أي حوالي ١٢ سنة، والبابا كيرلس خدم بمحبة وأمانة، ونحن في المجمع المقدس في عام ٢٠١٣ وبعد نياحته بأكثر من أربعين سنة اعترفنا بأن يُضم اسمه إلى أسماء القديسين في قديسي الكنيسة القبطية.

وتابع قائلا، ومنذ هذا الوقت بدأت تكون هناك مذابح وكنائس تُسمى على اسمه، كما حدث وتم تدشين أول كنيسة على اسمه في دير مار مينا بعد اعترافنا بالبابا كيرلس قديسًا بسنة أو اثنتين، كما أصبح يُذكر اسمه في مجمع القداس والتسبحة، كما صار من الممكن أن تُرسم أيقونات وتُعلق في حامل الأيقونات في الكنيسة أو أي مكان، نطلب صلواته وشفاعاته من أجلنا، واليوم يكون قد تركنا منذ ٥٢ سنة، ونتذكره إلى اليوم، ونتذكر أعماله ومعجزاته، وغالبًا يوجد بين الموجودين والمشاهدين ناس تقابلوا مع البابا كيرلس وتعاملوا معه عن قرب ويعرفونه جيدًا جدًّا."

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد أكد أننا كشعب مدينون لكل الشهداء، لأن بدونهم لم تكن بلدنا لتعيش أو تنمو أو تُثمر، كما حيا كل أسرة قدمت شهيدًا على أرض مصر في مختلف المجالات.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال عظته الأسبوعية التى ألقاها مساء اليوم الأربعاء من الكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية - إن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضًا له مكانة كبيرة في السماء.

وقال البابا تواضروس، مصر تحتفل غدًا بيوم الشهيد، ويوم الشهيد هو يوم وطني ويوم مصري، نتذكر فيه كل شهداء الوطن في كل الأجيال، ونتذكر أن الشهيد هو إنسان قدم دمه فداءً لهذا الوطن، ولهذا كلنا كشعب مدينين لكل شهيد، والذي بدونه لم تكن بلدنا تعيش وتنمو وتُثمر وتكبر وتقوى، ويكون لها دور في مجتمع العالم كله.

وتابع قائلا، لذلك نحيي كل أسرة قدمت شهيد على أرض مصر في مجالات كثيرة جدًّا، ونعرف أن الشهيد له قيمة رفيعة على الأرض وأيضًا له مكانة كبيرة في السماء، ومصر تحتفل احتفالات كبيرة في هذا اليوم، وهو تذكار سنوي لكي نتذكر عمل كل شهيد من أجل البلاد.

البابا تواضروس البابا كيرلس المجمع المقدس الكنيسة

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